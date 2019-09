In queste settimane vi sono alcune opportunità lavorative in particolare per la professione di educatore asilo nido, di assistente sociale e di dirigente amministrativo. I Concorsi Pubblici, con scadenza tra la fine di settembre e metà ottobre, sono stati emessi dal Comune di Gorgonzola (per educatore), dall'Azienda Sanitaria Valcamonica (per assistente sociale) e dal Comune di Castelfranco Emilia (per dirigente amministrativo).

Bando per educatore asilo nido

In Lombardia, il Comune di Gorgonzola ha indetto un bando, per assunzioni con contratto a tempo determinato, nella professione di 'educatore asilo nido'. I partecipanti devono aver conseguito una delle seguenti lauree o diplomi:

Scienze dell’educazione, scienze della formazione,

Oppure psicologia, sociologia, servizio sociale;

Diploma universitario di educatore professionale;

Altri titoli equipollenti.

Invio della domanda

La domanda di ammissione va presentata, entro il 22 settembre, scegliendo uno dei seguenti modi: raccomandata; direttamente all'ufficio del comune o tramite PEC. Per ogni altra delucidazione è possibile reperire il testo completo del bando, nel sito istituzionale: comune.gorgonzola.mi.it.

Concorso per assistente sociale

Il Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia - ASST Valcamonica ha emanato un concorso pubblico, per la copertura di un posto di assistente sociale. Possono prendere parte al concorso, coloro che hanno conseguito: un titolo di studio che consenta l'iscrizione al relativo albo professionale degli assistenti sociali.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, potrà essere inoltrata avvalendosi di corrieri e vettori diversi dal servizio postale, oppure tramite posta elettronica certificata, entro il prossimo 11 ottobre. Ricordiamo che il testo completo del bando è pubblicato, nel portale dell'Azienda Sanitaria Valcamonica.

Assunzione per un dirigente amministrativo

Il Comune di Castelfranco Emilia (Modena) ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo 'Settore Servizi al Cittadino'. Tra i requisiti specifici è richiesto un: diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche, o altri titoli equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Presentazione della domanda

L'istanza, indirizzata al Comune di Castelfranco Emilia - Servizio Risorse Umane deve essere inviata, con uno dei seguenti modi: a mano allo sportello per il cittadino; tramite e-mail certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R.

Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 10,00. La scadenza è fissata al 30 settembre. Il testo del concorso è disponibile, nel portale istituzionale: comune.castelfranco-emilia.mo.it, voce 'amministrazione trasparente - bandi di concorso.