Il Ministero della Difesa ha diffuso diversi bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di circa 10.000 unità di personale da collocare tramite l'Arma dei Carabinieri, l'Esercito Italiano, l'Aeronautica Militare e la Marina Militare, per l'anno 2019/2020.

Bandi di Concorso a settembre-ottobre

Il Ministero della Difesa ha divulgato un concorso pubblico, per titoli, per l'arruolamento di 20 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, destinati ad atleti di Interesse Nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali associate al CONI, suddivisi nelle seguenti specialità, per le necessità del centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri:

judo;

lotta greco romana;

kata;

lancio del martello;

velocità;

marcia;

lancio del disco;

canoa fluviale slalom MC1;

canoa fluviale slalom WC1;

salto ostacoli;

nuoto dorso mt. 100-200;

nuoto rana mt. 200;

nuoto (in acque libere) fondo km. 10;

triathlon distanza sprint-olimpico;

fioretto.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro lunedì 23 settembre 2019.

È in atto un concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 2° corso superiore di qualificazione (2019/2020) di 214 Allievi Marescialli di II fase, rivolta al personale dei ruoli Sovrintendenti, che hanno la facoltà di aderire soltanto per il proprio incarico di pertinenza, così distribuiti:

per gli appartenenti alla carica di Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono 194 posizioni;

per gli appartenenti alla carica di Forestale dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono 17 ubicazioni;

per gli appartenenti alla carica di Forestale dei Revisori dell'Arma dei Carabinieri sono 3 dislocazioni.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro lunedì 30 settembre 2019.

Per visionare al meglio entrambe le procedure di selezione contattare il portale online ''Arma dei Carabinieri'' al link: www. carabinieri.it.

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un concorso pubblico per assoldare 8000 volontari in ferma prefissata di un anno VFP1 nell'Esercito Italiano 4° blocco 2019. I partecipanti possono inoltrare l'istanza da martedì 3 settembre 2019 a mercoledì 2 ottobre 2019.

Si precisa che l'incorporazione dei vincitori avviene nel mese di marzo dell'anno 2020. Per acquisire maggiori informazioni collegarsi sulla pagina web del ''Ministero della Difesa'' al link: https:// concorsi.difesa.it.

L'Aeronautica Militare ha indetto due concorsi, di cui uno per esami, per l'accoglimento di 10 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) dell'Aeronautica Militare al 126° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni e l'altro per titoli ed esami, per l'ammissione di 50 Allievi Ufficiale in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, all'11° corso AUFP.

Per concorrere a tali bandi è necessario essere in possesso dei corrispondenti titoli di studio:

diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado;

diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato in elettronica industriale, energia nucleare, telecomunicazioni o diploma di maturità professionale;

diploma di perito industriale ad indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia, elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettronica;

diploma di perito industriale ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l'articolazione geotecnica;

diploma di liceo scientifico, diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato in informatica, istituto aeronautico o diploma di maturità professionale ad indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo aereo e logistica, informatica e telecomunicazioni, articolazione informatica e telecomunicazioni;

diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato in chimica, materiali e biotecnologie, articolazione chimica e materiali;

laurea magistrale in medicina e chirurgia LM-41, con iscrizione all'albo dell'ordine dei medici e abilitazione all'esercizio della professione di medico;

laurea magistrale in informatica LM-18;

laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni LM-27;

laurea magistrale in ingegneria informatica LM-32;

laurea magistrale in sicurezza informatica LM-66.

La domanda di reclutamento deve essere redatta direttamente sulla pagina dei concorsi online del ''Ministero della Difesa'' entro giovedì 3 ottobre 2019. Per ulteriori chiarimenti connettersi sul sito internet ufficiale ''Aeronautica Militare'' al link: www. aeronautica.difesa.it.

Posizioni Aperte a febbraio

Il Ministero della Difesa ha proclamato un bando, per l'arruolamento di 2200 volontari in ferma prefissata di un anno VFP1, di cui 450 unità di personale per il CEMM e 394 unità di personale per le CP, da inserire nella Marina Militare 2° blocco 2020. I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

diploma di scuola secondaria di I grado (ex scuola media inferiore);

cittadinanza italiana;

aver raggiunto la maggiore età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

diritto di voto attivo;

assenza di condanne penali;

idoneità psicofisica;

non far uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Il 1° incorporamento è stabilito nel mese di settembre 2020 e il 2° incorporamento è previsto per il mese di novembre 2020.

Il procedimento di reclutamento viene coordinato mediante la pagina web dei concorsi online del ''Ministero della Difesa'' accessibile al link: www. difesa.it. L'istanza va inviata entro mercoledì 5 febbraio 2020.