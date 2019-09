Nella giornata di oggi 23 settembre, sono in corso di svolgimento le prove preselettive per i laureati del profilo D del concorso Ripam indetto della Regione Campania, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera N sino ai candidati con la lettera S. Le prove per tale concorso sono iniziate lo scorso 2 settembre con i candidati diplomati del profilo C e termineranno nel pomeriggio di domani 24 settembre con i candidati il cui cognome inizia con la lettera B.

I candidati convocati nella giornata di oggi e domani sono invitati a consultare la ripartizione per padiglione sul sito della Formez. Nei prossimi giorni sempre sul sito della Formez saranno pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento. I candidati riceveranno per ogni risposta esatta un punto, zero punti per le risposte non date o dove sono state marcate due o più opzioni, infine, per le risposte errate verrà decurtato un punteggio pari a -0,33 punti.

Dettagli prova scritta

La prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’articolo 7, sarà distinta per i profili professionali. La prova scritta sarà volta a verificare la conoscenza delle materie previste dal bando. Le domande con risposta a scelta multipla proposte ai candidati saranno di n. 60 (per ogni risposta corretta verrà attribuito un punteggio pari a 0,50 e -0,15 punti per la risposta errata).

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30 punti. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento. Saranno ammessi a quest'ultima fase i candidati che avranno raggiunto una votazione minima di 21/30, nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del 20%.

La pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento e le sedi presso cui espletare tale fase avverrà sul sito riqualificazione.formez.it. Ai candidati ammessi sarà data comunicazione dell’elenco delle sedi disponibili. Ai partecipanti alla fase di formazione e rafforzamento è corrisposta, per tutta la sua durata, una borsa, il cui importo è determinato in 1.000, 00 € (mille euro) lordi mensili, che sarà erogata dalla Regione Campania e finanziati dai fondi Por-Fes 2014/2020.

L'ultima prova prevista per tale concorso sarà il colloquio orale, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica finale della fase di formazione e rafforzamento.