Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Città Metropolitana di Venezia hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico, per l'accoglimento di varie unità di personale con alte competenze da collocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale ed estero.

Bandi di Concorso a ottobre-novembre

È in atto un bando di selezione per 401 tirocini curricolari tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Hanno la facoltà di partecipare gli studenti di tutti gli Atenei italiani pertinenti alla Convenzione, in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

non aver riportato condanne penali e assenza di carichi pendenti;

aver conseguito minimo 60 CFU per quanto riguarda le lauree specialistiche o magistrali e minimo 230 CFU per quanto concerne la lauree a ciclo unico;

possedere una certa conoscenza certificata dall'università o da istituzione ufficiale di certificazione, della lingua inglese di livello B2;

aver acquisito una media dei punteggi finali degli esami non inferiore a 27/30;

non aver superato i 28 anni di età.

Il periodo di svolgimento del tirocinio va dal 13 gennaio al 10 aprile 2020.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata unicamente con sistema telematico connettendosi all'applicazione accessibile al link: https:// www. crui.it/tirocini/tirociniwa entro le ore 17:00 di lunedì 14 ottobre 2019.

Il direttore Generale per l'Unione Europea ha proclamato una procedura selettiva, per individuare il nuovo addetto agli affari giuridici tramite la rappresentanza permanente d'Italia nella UE a Bruxelles.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Le qualifiche professionali per accedere a tale selezione sono le successive:

inserimento nei ruoli di professore ordinario in diritto dell'Unione europea (IUS/14) o qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile o di avvocato dello Stato;

esperienza professionale maturata nel settore di un servizio che attesti una pratica effettiva del diritto comunitario e/o dell'UE minimo di sette anni successivamente alla laurea;

alte competenze relative all'ordinamento giuridico nazionale, del diritto dell'UE e dei criteri di funzionamento degli organismi, agenzie ed enti dell'EU;

eccellente comprensione della lingua inglese;

cittadinanza italiana;

non superare i 65 anni di età;

diritto di voto attivo;

diviene un plus la padronanza della lingua francese.

La domanda di partecipazione deve pervenire solo telematicamente all'indirizzo PEC: dque.04-candidature @ cert.esteri.it entro le ore 16:00 di venerdì 18 ottobre 2019.

Per visionare al meglio tale bando collegarsi al link diretto: https:// www. esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/ric_gare_ultimiins.html?id=1898.

La direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali ha istituito una procedura selettiva per individuare il nuovo esperto giuridico (diritto cinese) presso l'Ambasciata d'Italia a Pechino.

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia;

conoscere perfettamente la lingua inglese di livello C1 e il cinese mandarino;

esperienza maturata nella pratica del diritto cinese;

capacità nelle attività della rete diplomatica italiana e delle istituzioni della Repubblica Popolare Cinese e dell'Unione Europea;

diviene un plus l'aver avuto una certa esperienza professionale nella Repubblica Popolare Cinese;

cittadinanza italiana;

età compresa tra i 30 e i 65 anni;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica per affrontare il clima dell'area di pertinenza.

La domanda di adesione può giungere tramite la casella email: dgmo-08 @ esteri.it o mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: dgmo.08 @ cert.esteri.it entro venerdì 1 novembre 2019.

Per acquisire maggiori dettagli contattare il link diretto: https:// www. esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/ric_gare_ultimiins.html?id=1897.

Ulteriori posizioni aperte a ottobre

La Città Metropolitana di Venezia (Veneto) ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 4 posti in qualità di coordinatore amministrativo giurista di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui 2 posizioni sono destinate al personale interno. I candidati devono possedere i corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento in giurisprudenza;

lauree specialistiche ex D.M. 509/99 conseguite nelle classi specialistiche CLS 22/S in giurisprudenza, CLS 102/S in teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica;

lauree magistrali del D.M. 270/04 acquisite nella classe LMG/01 in giurisprudenza;

abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o diploma di dottorato di ricerca di durata triennale in materie giuridiche.

La domanda di assunzione deve essere presentata con una raccomandata A.R. indirizzata all'Ufficio Protocollo Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre-Venezia o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Venezia o inoltrata alla casella email: protocollo @ cittametropolitana.ve.it o trasmessa con posta PEC all'indirizzo: protocollo.cittametropolitana.ve @ pecveneto.it entro le ore 12:00 di lunedì 21 ottobre 2019. Per valutare al meglio tale bando consultare il link diretto: https:// cittametropolitana.ve.it/trasparenza/concorsi-aperti.html.