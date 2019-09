Con scadenza fissata fino al prossimo 7 novembre sono stati emessi nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di educatore asilo nido, assistente sociale e bibliotecario. I bandi verranno espletati presso: il Comune di Tortoreto (educatore asilo nido); il Comune di Bessude (assistente sociale) e l'Università di Verona (bibliotecario).

Bando per educatore asilo nido

In Abruzzo, il Comune di Tortoreto ha indetto un bando di concorso, per l'assunzione a tempo indeterminato di un educatore asilo nido.

Gli interessati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in psicologia;

Diploma di laurea in scienze dell’educazione;

Diploma di Laurea di Educatore dell’Infanzia;

Diploma di maturità magistrale rilasciato dall’Istituto magistrale;

Altri titoli equivalenti.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, entro il 7 novembre prossimo, secondo le seguenti modalità: per posta, a mezzo raccomandata, presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune o tramite casella di posta elettronica certificata: comune @tortoretopec.it. Per ulteriori chiarimenti è possibile reperire il testo completo del bando, nel sito istituzionale del Comune di Tortoreto.

Assunzione per un istruttore assistente sociale

Il Comune di Bessude, in provincia di Sassari, ha emanato un bando per il reclutamento di un 'istruttore direttivo assistente sociale', con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti è necessario aver conseguito una Laurea in Scienze del servizio sociale o altri titoli equipollenti, con l'iscrizione albo degli assistenti sociali.

Invio della domanda

La domanda potrà essere inoltrata, con uno dei seguenti modi: direttamente a mano all'ufficio del Comune, a mezzo PEC o mediante raccomandata, entro il 20 ottobre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Alla domanda è necessario allegare la ricevuta del contributo per spese di concorso di € 10,33. Il presente bando è reperibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Bessude, oppure sul sito internet comune.bessude.ss.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Concorso bibliotecario

L'Università di Verona ha emesso un concorso per un posto di bibliotecario presso 'l'Area biblioteche per il Sistema Bibliotecario di Ateneo - Servizio di automazione e supporto informatico biblioteche', a tempo indeterminato.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono aver conseguito un diploma di laurea ante riforma (D.M. 509/99) o Laurea triennale di cui (al D.M. 509/99), e possedere conoscenze approfondite e standard catalografici nazionali e internazionali.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione deve essere presentata per via telematica entro il 20 ottobre. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo completo del concorso visitando il sito: univr.it/it/concorsi.