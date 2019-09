Il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a, operante da anni nell'ambito del trasporto ferroviario, dà il via a nuove selezioni per diplomati e laureati. Relativamente al nuovo piano di assunzioni previsto per il 2019, capace di incrementare l'apparato lavorativo di oltre 4.000 risorse, attualmente si ricercano: allievi macchinisti e specialista amministrazione, pianificazione, contabilità e monitoraggio. Sarà possibile candidarsi solo online, collegandosi al sito ufficiale dell'azienda, rispettivamente entro il 3 e 8 ottobre 2019.

Ferrovie dello Stato, offerte di lavoro su tutto il territorio

Al momento i profili lavorativi ricercati e i requisiti richiesti per partecipare all'iter di selezione di FS sono:

Allievi macchinisti : il candidato dovrà svolgere controlli tecnici dei treni a stretto contatto anche con l'attività di officine di manutenzione. La risorsa lavorerà alle dipendenze di Mercitalia Rail Srl. Al termine dell'iter di formazione è previsto contratto di apprendistato professionalizzante. I requisiti richiesto sono diploma tecnico, con votazione minima pari a 70/100, patente di guida A o B e disponibilità a lavorare su turni. Sarà possibile candidarsi alla suindicata offerta di lavoro entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2019. La sede di lavoro riguarda l'intero territorio nazionale;

Specialista Amministrazione, Contabilità e Monitoraggio: la risorsa si occuperà dell'apparato amministrativo e contabile dell'azienda con monitoraggio dello stato dell'infrastruttura ferroviaria. Il candidato scelto lavorerà per Nugo Spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I requisiti di accesso sono: laurea in Ingegneria Gestionale e/o in ambito Economico. La sede di lavoro sarà Roma. Sarà possibile inviare il proprio Curriculum Vitae fino al giorno 3 ottobre 2019.

Inviare CV per le posizioni aperte di Ferrovie dello Stato

La candidatura per le varie Offerte di lavoro di FS può avvenire solo on-line, collegandosi al sito ufficiale del gruppo, www.

fsitaliane.it, cliccare successivamente alla sezione "Lavora con noi" in altro a sinistra, subito dopo si aprirà una pagina intitolata: ricerche in corso Gruppo FS Italiane, si potrà a questo punto selezionare profilo ricercato più vicino alle proprie competenze professionali ed inserire il proprio Curriculum Vitae.

La creazione del Cv avviene non solo seguendo le indicazioni fornite dal sito stesso, ma previa registrazione gratuita, con relativa creazione di un proprio account personale. Inoltre, sarà possibile inviare al gruppo Ferrovie dello Stato, sempre attraverso il medesimo format, candidatura spontanea.

Partecipazione al Recruiting Day

Ulteriore modalità di reclutamento utilizzate da Ferrovie dello Stato per assumere nuove forze lavorative è il così denominato: Recruiting Day, quale giorno dedicato alla conoscenza diretta dei candidati. Tali giorni di selezione sono rivolti a tutti i soggetti laureati interessati a lavorare in FS. Tutti gli aggiornamenti relativi a giorno e sede saranno visibili al sito istituzionale dell'azienda.