Nuove opportunità lavorative per coloro che aspirano ad entrare nel team di Ferrovie dello Stato italiane: Trenitalia assume giovani in tutta Italia. Negli ultimi giorni sono state aperte alcune posizioni di lavoro che rientrano nel progetto industriale di Ferrovie dello Stato per il triennio 2019-2023, il quale ha come obiettivo la creazione di oltre 15mila posti di lavoro diretti.

L'obietto di Fs, infatti, è quello di garantire il turn-over generazionale, ma sopratutto di consolidare e poi rafforzare le infrastrutture.

I requisiti e le posizioni aperte ad oggi

Il programma di Fs prevede l'assunzione di risorse per le figure di capotreno, capostazione, responsabili della manutenzione, addetti all'assistenza dei viaggiatori e alla security, macchinisti, conducenti degli autobus, specialisti in gestione operativa e budget e junior controller. Tutti questi ruoli saranno assegnanti entro i prossimi tre anni. Ad oggi, invece, sono aperte le seguenti posizioni:

- allievi macchinisti da impiegare in tutte le regioni d'Italia.

Per potersi candidare a tale lavoro è necessario essere tra i 18 e 29 anni di età, aver conseguito diploma tecnico con voto di almeno 70/100. Gli allievi macchinisti, ovviamente, devono essere in possesso della patente guida A o B. A coloro che riusciranno a passare le selezioni, sarà offerto un percorso di formazione. Al termine del suddetto percorso sarà stipulato un contratto di apprendistato. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inoltrate entro il giorno 8 ottobre.

-specialista amministrazione contabilità e monitoraggio. La figura ricercata per tale ruolo sarà impiegata a Roma e deve essere in possesso di un titolo di laurea in discipline economiche oppure in ingegneria gestionale. Sono richiesti, inoltre, almeno tre anni di esperienza e buona padronanza di Office e Sap. In questo caso sarà stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La domanda per candidarsi potrà essere inoltrata entro il 3 ottobre.

Come inviare la propria domanda

Gli aspiranti che desiderano entrare nel gruppo di Ferrovie dello Stato possono candidarsi per le posizioni attualmente aperte, oppure inviare la propria candidatura per le prossime assunzioni che avverranno entro il 2023. Se i candidati non sono interessati alle figure ricercate ad oggi, infatti, possono inviare le proprie domande spontanee attraverso la compilazione del form sul sito ufficiale di Fs.

Coloro che sono interessati alle suddette posizioni, invece, devono recarsi sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e cliccare sulla sezione 'Campagne di ricerca' dove si trova l'elenco delle figure ancora ricercate da Trenitalia. Prima di candidarsi è necessario effettuare la propria iscrizione al sito.