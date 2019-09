Nuove possibilità lavorative arrivano dal gruppo di Ferrovie dello Stato italiane, il quale ha annunciato un piano di assunzioni per il 2019 che porterà all'ingaggio di ben 4.000 persone per diversi profili. I reclutamenti, in realtà, rientrano nel progetto industriale di Ferrovie dello Stato per il triennio 2019-2023, il quale ha come obiettivo la creazione di oltre 15mila posti di lavoro diretti e ulteriori 120mila con l’indotto nell'arco di cinque anni.

I posti di lavoro offerti da Trenitalia sono ben distribuiti in tutte le regioni italiane e città come: Roma, Napoli, Torino, Bologna, Ancona, Bari, Venezia, Milano, Trieste e Verona.

Le figure ricercate da Trenitalia a partire dal 2019

Il programma di Fs, per l'appunto, prevede il reclutamento di personale per sopperire all'assenza delle seguenti figure: capotreno, capostazione, addetti alla manutenzione, responsabili dell'assistenza ai viaggiatori e della sicurezza, macchinisti, autisti degli autobus, specialisti in gestione operativa e budget e junior controller.

Ferrovie dello Stato concede agli aspiranti la possibilità di inoltrare la propria candidatura che sarà catalogata nel database dell'azienda. Il gruppo ricerca diplomati e laureati per diversi gradi di carriera, pertanto risorse con o senza esperienza anche per percorsi di stage, tirocini, oppure da inserire mediante contratti di apprendistato.

Tra le posizioni in scadenza nei prossimi giorni c'è quella dell'8 settembre per candidarsi come madrelingua cinese e per le categorie protette di specialista contenzioso e specialista innovazione commerciale; entro il 10 settembre è possibile inviare la propria domanda per digital customer experience manager e operatori specializzati in manutenzione. Il 15 settembre, invece, scade la domanda per aspirare alla posizione di specialista energia ed emissioni.

Le scadenze e come inviare la propria candidatura

La scadenza per inviare la propria domanda di candidatura è, dunque, prossima: quasi tutte le posizioni aperte saranno chiuse entro il mese di settembre. Pertanto coloro che intendono candidarsi devono recarsi sulla pagina ufficiale di Ferrovie dello Stato italiane e, in particolare, nella sezione 'Lavora con Noi'.

In tale sezione sarà possibile visionare tutte le figure per cui è ancora possibile inviare la propria candidatura, i requisiti richiesti e l'elenco completo delle Offerte di lavoro ancora attive.

Gli aspiranti che saranno selezionati da Trenitalia, andranno incontro ad ulteriori colloqui, interviste e prove prima di ottenere un contratto con il gruppo di Ferrovie dello Stato.