Le Guardie Informate hanno pubblicato ulteriori offerte lavorative diffuse da Careerjet per Fidelitas e per Sicuritalia finalizzate all'assunzione di personale qualificato in funzione di Guardia Giurata. Oltre a ciò, la società Infojobs per le agenzie per il lavoro Openjobmetis e Generazione vincente ha divulgato alcune proposte occupazionali, per l'inserimento di figure esperte in qualità di addetto/a controllo dispositivi di sicurezza e addetto sicurezza antievasione, da disporre in varie sedi dislocate nelle province e regioni italiane.

Ricerche in atto

I servizi di sicurezza Fidelitas sono alla ricerca di risorse con l'incarico di Guardia Giurata per il controllo merci nel settore aeroportuale di Fermo (Marche), Varese (Lombardia) e Verona (Veneto). I candidati per partecipare devono possedere i seguenti titoli professionali e requisiti:

diploma di istruzione media superiore;

buona conoscenza della lingua inglese;

essere cittadino italiano o europeo;

assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso;

flessibilità.

La Sicuritalia seleziona profili con il ruolo di Guardia Giurata da accogliere nell'area di Legnano e Lecco (Lombardia), con le corrispettive qualifiche e requisiti:

diploma di istruzione media superiore;

abilità negli applicativi informatici;

patente di guida di categoria B;

assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso.

Per valutare al meglio tali posizioni aperte contattare il sito online ''Guardie Informate'' al link diretto: www. guardieinformate.net. Si fa presente che non sono segnalate le date di scadenza.

Posizioni aperte

L'agenzia per il lavoro Openjobmetis di Milano assume per azienda cliente personale con il ruolo di addetto/a controllo dispositivi di sicurezza da regolarizzare con un contratto di lavoro a tempo determinato part time di sei ore al giorno su turni dalle ore 09:00 alle 23:30 dal lunedì alla domenica e da immettere nella zona di Cologno Monzese (MI). Per proporre la propria candidatura è necessario detenere i successivi titoli di studio e requisiti:

licenza media;

aver conseguito l'attestato alto rischio di 16 ore antincendio e aver svolto l'esame vigili del fuoco;

aver frequentato il corso di primo soccorso di 12 ore;

non viene richiesta nessuna esperienza professionale.

Per quanto riguarda lo stipendio ammonta a 15.000 euro lordi annui.

Generazione vincente di Torino (Piemonte) e di Genova (Liguria) assume per azienda cliente con un rapporto a tempo determinato addetti sicurezza antievasione in possesso dei consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di maturità;

esperienza maturata nell'ambito della sicurezza;

fluente comprensione della lingua inglese;

diviene un plus la padronanza di una seconda lingua;

capacità nell'utilizzo dei sistemi informatici;

disponibilità a frequenti trasferte.

La domanda di ammissione deve essere presentata previa registrazione direttamente sulla pagina internet di ''Infojobs''.

Tuttavia, anche in questa occasione non vengono indicate le date di scadenza.