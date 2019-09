Oggi 3 settembre è in corso di svolgimento il test d'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria in lingua italiana (il 12 settembre ci sarà il test in lingua inglese). Domani 4 settembre si svolgerà il test di Veterinaria e il 5 settembre quello di Architettura. Il test alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria si svolgerà il 13 settembre a partire dalle ore 11:00. Nello specifico il test per accedere a quest'ultima facoltà prevede di rispondere a 80 domande.

Gli 80 quesiti proposti ai candidati saranno a risposta multipla, con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è quella giusta (il tempo massimo previsto sarà di 150 minuti). Il maggior numero di domande pari a 40 verteranno sulle competenze linguistiche e ragionamento logico. 20 quesiti verteranno su argomenti di cultura matematico-scientifica e 20 su argomenti di cultura generale.

Punteggio prova e posti disponibili

I candidati che sosteranno il test riceveranno un punto per ogni risposta esatta, e nessun punto per le risposte non date o date in maniera sbagliata.

Pertanto, si deduce che il punteggio massimo raggiungibile al test sarà di 80 punti, a cui potranno aggiungersi ulteriori 3 punti per i candidati in possesso della certificazione linguistica B1. I punti aggiuntivi potranno essere di 5 punti per i candidati in possesso della certificazione B2. Inoltre, per i docenti in possesso della certificazione C1, i punti aggiuntivi saranno pari a 7, per la certificazione C2 i punti aggiuntivi saranno 10.

In caso di più certificazioni si prenderà in considerazione quella di maggior livello. Ad ogni modo, il punteggio minimo previsto per superare il test dovrà essere non inferiore a 55/80 (dato dalla somma delle risposte corrette). I posti disponibili per ogni università sono stati definiti con il decreto n.424 per un totale di 6789 posti. Nello specifico l'università che ha reso disponibili il maggior numero di posti è quella campana del Suor Orsola Benincasa pari a 423, 260 a quella di Salerno.

All'università di Milano "Sacro Cuore" i posti sono pari a 447 alla Bicocca i posti totali sono pari a 413 (a Bergamo 160 posti). All'università di Torino i posti messi a bando sono pari a 350. Infine, va precisato che saranno ammessi al corso di laurea un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili per ogni ateneo. In caso di parità di punteggio vi sono previste alcune precedenze, come il punteggio ottenuto nella soluzione dei quesiti in primis sulle competenze linguistiche.

In caso di ulteriore parità avrà accesso lo studente con il maggior voto nell’esame di Stato. Ed infine, ha prevalenza sempre in caso di parità il candidato più giovane d'età.