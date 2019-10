Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un avviso relativo alla selezione di 616 assistenti giudiziari, i quali verranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di posti vacanti in specifiche regioni italiane, tra cui:

Calabria,

Campania,

Emilia Romagna,

Lazio,

Liguria,

Lombardia,

Marche,

Piemonte,

Puglia,

Toscana,

Veneto.

I posti a concorso saranno ripartiti tra le regioni interessate, secondo la numerazione contenuta nell'allegato al provvedimento in questione, reperibile e consultabile sul sito del Ministero della Giustizia.

Le figure selezionate saranno inserite nell'area funzionale seconda, fascia economica F1.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione tutti i candidati forniti di determinati requisiti, i quali dovranno essere posseduti dal candidato al momento della pubblicazione del bando e dell'assunzione in servizio:

iscrizione presso un centro per l'impiego;

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;

età minima di 18 anni;

possesso del diploma di scuola media inferiore;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

qualità morali previste dalla legge;

godimento di diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

non essere stati dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali;

avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Procedure di selezione

Saranno le Amministrazioni Regionali competenti, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del bando, ad avviare alla selezione i lavoratori, trasmettendo i nominativi alla Corte d'Appello competente.

Una volta formate le graduatorie a livello provinciale, le Amministrazioni competenti passeranno a conteggiare i punteggi aggiuntivi da assegnare a tutti coloro che ne hanno diritto.

Le selezioni verranno svolte presso le Corti d'Appello interessate e saranno funzionali a valutare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie degli operatori giudiziari: oltre ad un colloquio, gli aspiranti operatori dovranno dimostrare la propria capacità di riordinare i fascicoli e di conoscere le nozioni basilari relative all'utilizzo del computer.

Il rapporto di lavoro inizierà a decorrere con la presentazione da parte del candidato nella sede a cui è stato assegnato dalla Direzione Generale e in cui il soggetto in questione è destinato a permanere per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Per conoscere il numero dei posti attribuiti a ciascuna sede, gli interessati possono consultare il provvedimento dell'iniziativa e i documenti ad esso allegati.