L'11 ottobre 2019 scadrà il termine per candidarsi al concorso indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Inl e dall'Inail, funzionale a selezionare 1514 funzionari.

Il concorso è riservato, in particolare, agli esperti del diritto, in quanto i titoli di studio richiesti per concorrere per uno dei profili disponibili, sono:

Giurisprudenza,

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni,

Scienze dei Servizi Giuridici,

Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica,

Scienze Politiche e delle relazioni internazionali,

Scienze Politiche.

Di conseguenza, anche le prove concorsuali previste avranno ad oggetto materie giuridiche, le quali saranno variabili a seconda del profilo per cui il candidato intende concorrere.

Materie oggetto della prova preselettiva

La preselezione avrà ad oggetto sessanta domande a risposta multipla, che saranno così suddivise:

quaranta domande per testare le capacità logico deduttive e matematiche del candidato;

del candidato; venti domande per valutare le competenze del soggetto in merito a: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro.

Per la preparazione della prova preselettiva, che si svolgerà soltanto nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a quello previsto nel bando di concorso, non è prevista la pubblicazione di una banca dati.

Le materie giuridiche della prova scritta

Anche la prova scritta sarà costituita da sessanta domande a risposta multipla, vertenti su materie differenti a seconda del profilo prescelto dal candidato.

Per la qualifica di ispettore del lavoro, le materie da preparare saranno:

diritto costituzionale,

diritto amministrativo,

diritto civile,

diritto del lavoro,

diritto commerciale,

diritto dell'Unione Europea,

contabilità pubblica,

diritto processuale civile e penale,

lavoro pubblico,

normativa su salute e sicurezza sul lavoro,

ordinamento e attribuzioni dell'Inl.

Per la figura di funzionario amministrativo dell'area giuridico contenziosa, invece, le materie che i candidati saranno tenuti ad approfondire sono:

diritto costituzionale,

diritto amministrativo,

diritto dell'UE,

diritto civile con particolare riferimento alla parte su obbligazioni e contratti,

diritto del lavoro e legislazione sociale,

contabilità pubblica,

scienza delle finanze,

diritto processuale civile,

diritto penale,

lavoro pubblico,

ordinamento e attribuzioni dell'Inl e dell'Inail.

La preparazione della prova orale

L'ultima fase, la prova orale, consisterà in un colloquio di natura interdisciplinare avente ad oggetto le medesime materie su cui si era fondata anche la prova scritta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Durante quest'ultima parte, inoltre, saranno valutate anche la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche da parte del candidato.