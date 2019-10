Sono attualmente in pieno corso le selezioni, curate da Klab4 film, finalizzate alla realizzazione di un nuovo film le cui riprese verranno effettuate a Napoli e che verrà successivamente trasmesso sulla ben nota piattaforma Netflix. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura della nota casa di produzione televisiva Corima, per la realizzazione di un programma televisivo totalmente correlato a problematiche di ordine legale e con riprese da effettuarsi nella Capitale a novembre.

Un film da girare a Napoli

Selezioni tuttora in corso, a cura di Klab4 film, per la realizzazione di una scena di un importante film le cui riprese verranno effettuate a Napoli il prossimo 29 ottobre e che verrà successivamente trasmesso sulla piattaforma Netflix. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di un uomo in grado di guidare agevolmente una Yamaha XT600, con messa in moto a pedale, di statura compresa tra 1,68 e 1,78 cm, capelli brizzolati e disponibile a tagliarli, con taglia L per la maglietta e tra 48 e 50 per i pantaloni.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto e fotografie recenti e ben visibili, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4extras@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Driver XT600'.

Un programma televisivo

Per la realizzazione di un importante programma televisivo su rete nazionale prodotto da Corima Tv e del tutto incentrato su problematiche di carattere legale, sono attualmente aperte le selezioni finalizzate ad alcune peculiari figure.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso una donna intorno ai 30 anno e di bellissima presenza e un uomo che sarà chiamato ad interpretare il ruolo del 'cattivo'. Si precisa che per la copertura di entrambi i ruoli si cercano esclusivamente persone di nazionalità albanese. Oltre alla regolare retribuzione secondo quanto previsto in tale ambito, sono previsti anche vitto e alloggio e la totale copertura delle spese sostenute per il viaggio.

Le riprese verranno effettuate poi l'11 e il 12 novembre 2019 a Roma. Gli interessati a presentare la propria candidatura, sono tenuti ad inoltrare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e ad eventuali indicazioni che ritengano utili ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia@ corima.tv. Le selezioni si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione da parte della casa di produzione, sulla base di quanto inoltrato in sede di invio della documentazione per la presentazione della propria personale candidatura.