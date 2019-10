Ci sono delle selezioni attualmente in corso per realizzare due nuovi quanto interessanti programmi televisivi, uno prodotto da YAM 112003, del gruppo Endemol Shine, e l'altro legato a Wavy Media.

Un programma Tv on the road

Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo di tipo 'on the road', la casa di produzione YAM112003, appartenente al noto gruppo Endemol Shine Italy, cerca vari concorrenti.

Si tratta di un quiz il cui titolo provvisorio è NCC. In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata verso persone, maggiorenni ambosessi, in possesso di una forte carica di ilarità e di humour e che non abbiano la benchè minima paura di guidare una automobile. Gli interessati a prendere parte a questo nuovo programma, tuttora in via di definizione per quanto concerne i dettagli e non solo, devono far riferimento al sito della casa di produzione (www.yam112003.

com), alla sezione news e alla sottosezione dedicata ai casting aperti, compilando con notevole cura e attenzione il relativo questionario. In tale ambito, i candidati devono indicare i propri dati personali e di contatto, specificando poi i propri personali interessi, e sintetizzando quindi brevemente le proprie risposte ai seguenti quesiti: 'Cosa dicono gli altri di te?', 'Hai la patente? Se sì, da quanto?', 'Hai partecipato a programmi Tv?

Se sì quali?', procedendo infine alla compilazione di tutto quanto concerne l'autorizzazione riguardante il trattamento dei propri dati sulla base della normativa vigente in tema di privacy. Infine, gli interessati devono inviare la candidatura corredata di quanto previsto e attendere l'eventuale convocazione per le ulteriori fasi delle selezioni.

Una trasmissione televisiva nel settore culinario

Per un nuovo programma televisivo strettamente correlato alla possibilità di stipulare un contratto lavorativo con uno dei principali ristoranti del Regno Unito, sono tuttora aperte le selezioni per esperti e appassionati di cucina italiana.

Si tratta di un'occasione professionale davvero di altissimo livello, con prospettive lavorative e retributive veramente interessanti. Si richiede però una competenza, di carattere professionale o amatoriale, davvero notevole del settore culinario del nostro Paese, nel senso che nessun piatto della tradizione tipica italiana deve essere estraneo a quanti intendono proporsi come candidati. Gli interessati a partecipare alle selezioni in questione devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e indicazioni relative alle proprie competenze in cucina, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@wavy .media.