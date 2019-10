Sono aperti i casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per una trasmissione televisiva per effettuare, prevalentemente, dirette che verranno realizzate in numerose città italiane. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, maschili e femminili, per realizzare un video di tipo promozionale che verrà girato prossimamente a Torino.

Una trasmissione tv

Per una importante trasmissione televisiva, in onda la domenica pomeriggio, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse, residenti in qualsiasi parte d'Italia.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di attori e di attrici, di età compresa tra 30 e 50 anni, e di comparse, tra 20 e 60 anni. Nel corso della trasmissione verranno effettuate delle dirette in numerose città italiane, tra le altre Milano, Torino, Roma, Napoli, Caltanissetta, Firenze, Trieste e Padova. Nei collegamenti alcuni inviati intervisteranno persone comuni e, nel frattempo, delle comparse dovranno fare da supporto al conduttore mentre alcuni attori e attrici interverranno anche loro nell'ambito della diretta.

Gli interessati sono tenuti ad inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: provinimagic@gmail.com indicando i propri dati personali e di contatto e allegando due fotografie (una in primo piano e l'altra a figura intera), a coloro che si candideranno per ruoli attoriali dovranno aggiungere il proprio curriculum artistico-professionale e il link di rimando ad uno showreel o, in alternativa, a un video di presentazione.

In base alla documentazione pervenuta verrà effettuata una preselezione a cui seguiranno i provini che verranno effettuati esclusivamente su convocazione. Inoltre è richiesto l'impegno di una giornata intera di domenica tra gennaio e aprile 2020.

Un video promozionale

Per realizzare un interessante video di carattere promozionale, le cui riprese verranno successivamente effettuate a Torino dal 21 al 24 ottobre, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di alcune figure.

In particolare la richiesta in questione è attualmente orientata verso un uomo e una donna per le riprese del 21 e del 22 ottobre e un uomo e una donna per quelle del 23 e 24 ottobre. Entrambe le donne devono avere circa 45 anni e i due uomini essere intorno ai 50 di età. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati e i relativi riferimenti di contatto allegando inoltre due fotografie, una in primo piano e una a figura intera a questo indirizzo di posta elettronica: bright@brightsrl.it.

Le selezioni si svolgeranno poi su convocazione da parte della produzione.