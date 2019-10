Attualmente sono in corso dei casting per la ricerca di figure varie per riprese cinematografiche da effettuare a breve nella Capitale per la realizzazione di alcuni nuovi film.

Sono inoltre aperte le selezioni di giovani attrici per realizzare uno spettacolo di genere commedia, diretto dal regista teatrale Marco Pizzi e che esordirà agli inizi del prossimo anno.

Riprese cinematografiche

Per le riprese di alcuni film da effettuare a breve nella Capitale, Cineworld Roma cerca con la massima urgenza una ragazza di età non inferiore a 18 anni per fare da controfigura per quanto concerne le mani di una ragazzina di 14 anni.

Le mani della candidata devono essere assolutamente con unghie di lunghezza del tutto normale e prive di smalto. Si cerca inoltre una ragazza alta 175 cm, con taglia 40 e capelli castani. In entrambi i casi, le interessate devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma, dove possono reperire ulteriori dettagli e le necessarie informazioni di contatto per l'invio della propria personale candidatura.

Una commedia al Teatro Due

Per la realizzazione di uno spettacolo teatrale di genere commedia, per la regia di Marco Pizzi, che verrà poi messa in scena al Teatro Due di Roma dal 22 al 26 gennaio del prossimo anno, sono attualmente in corso le selezioni di giovani attrici.

Entrando maggiormente nello specifico, si ricerca un'attrice di età scenica compresa tra 25 e 35 anni, dotata di rilevante spigliatezza ed esuberanza e, se possibile, dalla struttura fisica robusta ('in carne').

La selezionata sarà poi tenuta ad essere disponibile per una lunga serie di prove (per l'esattezza quindici), che ai svolgeranno a partire da questo mese di ottobre 2019. Le interessate a proporsi come candidate per le selezioni devono inviare i propri dati personali e i relativi riferimenti di contatto, allegando due fotografie (di cui una a figura intera e una in primo piano), il proprio curriculum professionale estremamente accurato quanto aggiornato e un video (una autopresentazione o, in alternativa, alcune riprese di una propria performance nell'ambito di uno spettacolo), al seguente indirizzo di posta elettronica: pizzi.mrc@ gmail.com.

Nell'oggetto è necessario inserire: 'Casting Commedia'. Le selezioni si terranno questo martedì 8 e giovedì 10 ottobre a Roma, in entrambi i casi a partire orientativamente dalle ore 19,30. Alle candidate ritenute interessanti sulla base di quanto da loro inoltrato, verranno inviate dettagliate indicazioni relativamente al luogo e all'orario preciso dei casting unitamente ad uno stralcio del copione della commedia.