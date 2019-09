Sono attualmente aperte le selezioni relative alla realizzazione di un nuovo film, prodotto da Rasa Film, e che verrà girato prossimamente a Roma. I casting si svolgeranno nella Capitale. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di giovani modelle per uno shooting fotografico fashion che verrà effettuato prossimamente a Genova.

Un nuovo film

Casting aperti per realizzare un interessante nuovo film, le cui riprese verranno effettuate prossimamente a Roma.

In particolare, per le selezioni in questione la casa di produzione Rasa Film cerca attualmente una giovane donna di età compresa tra 25 e 30 anni. Le interessate devono, con la massima sollecitudine, inoltrare la propria candidatura, corredata di dati personali e di contatto, allegando inoltre tre fotografie (di cui una a figura intera e due in primo piano) e il proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: casting@ rasafilm.it.

In alternativa, quante intendono proporre la propria candidatura possono caricare tutta la documentazione richiesta e precedentemente indicata su: www.rasafilm[.]info/news. I casting in questione si svolgeranno successivamente, e solamente su convocazione, a Roma, tra poco tempo, dopo aver potuto visionare quanto inviato con una adeguata pre-selezione online. Per ulteriori indicazioni e informazioni rimandiamo al sito web della casa di produzione o alla relativa pagina ufficiale Facebook.

Uno shooting fotografico

Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di un importante servizio fotografico nell'ambito del fashion, da effettuarsi nel corso del prossimo mese di ottobre con base a Genova. A tale proposito, l'agenzia di comunicazione 'Coccodè Creative' cerca nello specifico due giovani modelle di età compresa tra 20 e 30 anni, entrambe di bella presenza e con qualche pregressa esperienza nel settore, anche se non necessariamente di particolare rilevanza.

Le interessate a proporre la propria candidatura, devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, informazioni di base (comprensive delle precedenti esperienze) e il proprio composit al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ coccode.co. Si precisa che nel testo della mail è assolutamente indispensabile specificare il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla vigente normativa in tema di privacy.

Quanti desiderano reperire maggiori dettagli e informazioni possono far riferimento alla pagina Facebook di Genova Liguria Film Commission, che consigliamo comunque di visionare previamente.