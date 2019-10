La Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04-10-2019 ha diffuso alcuni bandi di concorso pubblico, per vari Comuni italiani e Azienda Ospedaliero Universitaria, per il conferimento di differenti unità di personale con la carica di educatore, psicologo e assistente sociale, da destinare presso i propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bandi di oncorso a novembre

Il comune di Soresina in provincia di Cremona (Lombardia) ha istituito un avviso di selezione pubblica, per esami, per l'attuazione di una graduatoria per l'accoglimento di profili professionali in qualità di educatore di asilo nido, cat.

C, da assumere con un rapporto lavorativo a tempo pieno e indeterminato, per l'ambito dei servizi sociali, assistenza alla persona, istruzione, teatro e cultura, sport e servizi al cittadino. La domanda di ammissione deve giungere entro domenica 3 novembre 2019. Per acquisire maggiori delucidazioni interpellare l'ufficio del personale del ''Comune di Soresina'' al numero telefonico: 0374/349428.

Il comune di Corbetta di Milano ha bandito un avviso di selezione pubblica, per l'immissione a tempo indeterminato di 2 assistenti sociali, cat.

D1, di cui 1 posizione prevalentemente rivolta ai volontari delle Forze Armate. I partecipanti devono essere in possesso del diploma di laurea in servizio sociale o scienza del servizio sociale e di una fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata. La domanda di partecipazione deve pervenire entro lunedì 4 novembre 2019 (termine tassativo).

Altre ricerche in atto

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (Emilia Romagna) ha decretato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 collocazioni in funzione di dirigente psicologo, materia psicoterapia.

Per essere ammessi a tale procedura selettiva è opportuno possedere i successivi titoli di studio e requisiti:

laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in psicologia;

essere iscritti all'albo dell'ordine degli psicologi;

risultare idonei fisicamente;

essere cittadini italiani o europei;

fluente conoscenza della lingua italiana.

Il sopraindicato bando prevede una prova scritta, un esame pratico e un test orale.

La domanda di adesione deve essere esibita solo telematicamente entro lunedì 4 novembre 2019. Per ottenere più informazioni in merito contattare il servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi, via San Giovanni del Cantone n. 23, 41121 (MO) al numero di telefono: 059/435685 unicamente negli orari di apertura al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13.00 e il lunedì anche dalle 14,00 alle 17,00 o inoltrando un'email alla casella: pers.concorsi @ aou.mo.it.