In questo periodo non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono in corso dei casting aperti per una nuova web serie dal titolo Comincio Lunedì e suddivisa in otto puntate. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per spettacoli del Teatro San Carlo di Napoli.

Una web serie

Sono aperte le selezioni per la realizzazione di una nuova web serie, prodotta da Lenus Media Entertainment e dal titolo Comincio Lunedì.

Si prevedono otto episodi della durata di 20 minuti l'uno. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di uomini e donne disponibili a raccontare le proprie esperienze nel contesto della palestra. Non si cercano soggetti particolari, palestrati o muscolosi, ma semplicemente persone di qualsiasi tipologia ed età disposte a mettersi in gioco e a prendersi un po' cura di se stesse mediante l'attività sportiva.

I candidati che supereranno le relative selezioni avranno la opportunità di seguire una intera settimana di allenamenti e workout, strettamente impostati sul loro livello di preparazione atletica di base e finalizzati al raggiungimento di precisi traguardi individuali. Dopo l'ultima puntata della web serie una apposita commissione giudicatrice, composta da esperti nel settore, sceglieranno i migliori protagonisti che verranno successivamente premiati.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento all'evento Facebook, denominato "Casting web series Comincio Lunedì" e compilare il modulo di iscrizione indicato.

I casting si svolgeranno poi sabato 26 ottobre a Cava de' Tirreni, a partire dalle ore 9:30, presso il 'Marte Mediateca'. Il progetto Comincio Lunedì sarà promosso tramite un teaser che verrà pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram della Lenus Media Entertainment.

Fondazione Teatro San Carlo di Napoli

Ci sono delle selezioni attualmente in corso, da parte della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, per la ricerca di ballerini e ballerine di fila, per singole produzioni nell'ambito della stagione teatrale 2019/2020. Sono previste assunzioni a tempo determinato.

La richiesta è indirizzata verso danzatori ambosessi maggiorenni, fisicamente idonei all'attività in questione, in possesso del godimento dei diritti politici.

Non verranno accettate le candidature di coloro che hanno subito condanne penali per le quali sia prevista la destituzione dalla pubblica amministrazione. Le selezioni si svolgeranno presso la Fondazione (Via San Carlo, 98/F) domenica 10 novembre, per i ballerini, e lunedì 11 novembre, per le ballerine. In entrambi i casi le audizioni inizieranno alle ore 9.

Gli interessati a proporsi devono far riferimento al sito web del Teatro San Carlo, dove è possibile visionare il bando e inoltrare la relativa iscrizione alle audizioni.