Casting attualmente aperti, alla ricerca di figure varie, per realizzare una interessante serie televisiva ambientata agli inizi del 1900. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici per la realizzazione di uno spettacolo teatrale della compagnia Oyes, diretto dal regista Stefano Cordella e dal titolo The Oblomov Show.

Una serie televisiva

Selezioni ancora aperte, a cura di Klab4 film, per una serie televisiva ambientata agli inizi del secolo scorso.

In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di ragazzi (solo maschi) di età compresa tra 14 e 16 anni, con capelli lunghi e statura tra 1, 60 e 1, 70. Dato il contesto storico in cui la serie è ambientata non verranno accettate le candidature di ragazzi con tatuaggi o doppi tagli. Per prendere parte alle selezioni, gli interessati devono inviare, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci, dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Adolescente'.

The Oblomov Show

Sono tuttora in corso le selezioni di attrici da parte della compagnia teatrale Oyes. In particolare la richiesta è orientata verso una attrice di età scenica compresa tra 30 e 40 anni. Lo spettacolo, dal titolo The Oblomov Show, ideato e diretto dal regista Stefano Cordella, è sostanzialmente una rilettura del romanzo di Ivan Goncarov dal titolo Oblomov. Le intetessate a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 30 ottobre dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale e una breve autonarrazione scritta, al seguente indirizzo di posta elettronica: compagnia@ oyes.it, inserendo nell'oggetto: 'Canditatura - The Oblomov Show'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Le selezioni si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione e a seguito di attenta valutazione di quanto inviato, presso il Teatro Parenti di Milano il 14 e il 15 novembre. È necessario inoltre offrire la propria disponibilità per le seguenti date: dal 2 al 13 dicembre a Milano (prove), dal 3 al 9 febbraio 2020 a Rubiera (Reggio Emilia) (prove), dal 9 al 22 marzo a Castiglioncello (Livorno) (fase di residenza), dal 23 al 29 marzo a Milano (prove), dal 30 marzo al 7 aprile a Rubiera (prove), l'8 aprile al Teatro Herberia di Rubiera (in occasione dell'anteprima), dall'11 al 21 maggio a Milano (prove).

A quanto indicato si deve aggiungere la partecipazione ad alcuni festival, in date e luoghi tuttora in via di definizione. La regolare retribuzione è prevista anche per le repliche e per le prove.