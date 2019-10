Non mancano in queste settimane le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Sono infatti attualmente aperti i casting per la ricerca di attori, attrici e performers per la realizzazione di una nuova produzione teatrale, di inQuanto Teatro e dal titolo Game Over. Sono inoltre aperte le selezioni di performers con abilità particolari per la compagnia di acrobati Sonics.

Game Over

Per una nuova produzione teatrale dal titolo Game Over e diretta dal regista Giacomo Bogoni sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e performers.

Attualmente la richiesta è indirizzata verso non più di 15 persone, in possesso di una notevole attitudine al lavoro sia fisico che di gruppo, le quali prenderanno poi parte ad un importante laboratorio, della durata di tre giorni, che si terrà a Siena dal 15 al 17 novembre. In tale contesto, verranno ulteriormente scelti quanti prenderanno successivamente parte alla realizzazione del progetto teatrale.

La fase lavorativa si svolgerà nei primi mesi del prossimo anno, in luoghi di residenza artistica in Veneto e in Toscana, per la durata complessiva di tre settimane. Per proporre la propria candidatura è necessario compilare l'apposito modulo online presente sul sito di inQuanto Teatro e inviarlo, integralmente compilato, entro e non oltre il prossimo 25 ottobre.

A tale proposito occorre indicare i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie (di massimo 3MB), al proprio curriculum artistico-professionale e ad un video (di circa un minuto di durata), seguendo con cura e attenzione quanto richiesto dal sito del teatro.

Il video in questione, che può essere fatto con il cellulare e caricato quindi su youtube o vimeo, deve contenere il breve racconto relativo al proprio rapporto personale con la 'fine' e le 'intenzioni'- In esso occorre indicare se, ad esempio, si tende sempre ad arrivare alla fine di qualcosa (o se invece solitamente si lasciano magari le cose a metà o altro ancora), ma anche come ci si pone verso la fine della vita, di un amore, del mondo. In tale ambito è consigliabile comunque di visionare previamente il sito web della produzione per reperire ulteriori informazioni e dettagli.

Compagnia 'Sonics'

Per la compagnia di acrobati Sonics si cercano performers per attività da svolgersi a partire dalla metà del prossimo mese di novembre per proseguire poi sino alla fine di quest'anno.

I candidati devono possedere rilevanti abilità in questi settori: cerchio, trapezio, danza Rou Cyr, tessuto. Le selezioni si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, il prossimo 30 ottobre a Torino.

Gli interessati sono tenuti ad inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum, a: germana@ sonics.it.