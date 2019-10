Concorso collaboratore professionale sanitario infermiere pubblicato sull'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale (GU n.84 del 22-10-2019). I posti messi a disposizione sono 153 e verranno distribuiti presso le sedi Asl di Latina, Frosinone e Viterbo. Gli infermieri verranno assunti con contratto a tempo indeterminato e inquadrati nella categoria D. Di seguito info, requisiti e modalità di partecipazione.

Nuovo Concorso Asl collaboratori professionali sanitari Lazio

L'Asl di Latina ha pubblicato un bando per titoli ed esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di centocinquantatrè collaboratori professionali Categoria D. Di essi, 40 posti presso l'Asl di Latina e 33 per l'Asl di Frosinone. 80 infermieri verranno invece impiegati presso l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. Si ricorda che, in ogni distretto Asl interessato, vi è un numero di posti da riservare ai volontari delle Forze Armate e al personale interno.

Tramite concorso, verrà poi stilata una graduatoria utile all'assunzione del personale a tempo indeterminato.

Dal momento che le vi sono tre distretti sanitari differenti, sarà compito del candidato indicare nella procedura pre-concorsuale la sede preferita tra quelle di Viterbo, Latina e Frosinone. A seguire, comunicherà la seconda e terza sede di interesse, in ordine di preferenza.

Requisiti per il Concorso CPS Asl Frosinone e Viterbo

Sull'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono indicati dettagliatamente i requisiti per partecipare al Concorso per collaboratori sanitari professionali indetto dall'Azienda Sanitaria Locale di Latina.

Oltre all'idoneità fisica e alla cittadinanza italiana, all'aspirante CPS è richiesta laurea o diploma in scienze infermieristiche e titoli equipollenti. Il candidato inoltre, deve avere l'iscrizione al relativo albo professionale. Per conoscere nello specifico le classi di laurea/diploma/titoli equipollenti ammessi e validi ai fini concorsuali, si rimanda al bando in essere in Gazzetta.

Domanda di partecipazione

Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare la domanda in forma telematica, seguendo alle lettera le istruzioni del bando.

Si ricorda che, per rendere valido l'invio della stessa, dovrà essere attiva una PEC intestata al diretto interessato e non a terzi. Compilata la domanda, si procederà a compilare anche la modulistica in allegato. Se la procedura è andata a buon fine, il sistema emetterà avviso di avvenuta ricezione e inoltro domanda. Per l'invio, si ha tempo trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del suddetto concorso.

Il bando per il Concorso collaboratore professionale sanitario infermiere è altresì consultabile sui siti delle Asl di Latina, Frosinone e Viterbo.