Recentemente sono stati resi noti alcuni nuovi Concorsi Pubblici per la copertura di varie posizioni lavorative, in particolare riguardo a uno psicologo, a cinque assistenti sociali ed a due istruttori amministrativi. I bandi in questione verranno espletati presso la Casa di Riposo Fenzi di Conegliano (per psicologo), presso l'ASP Cav. Marco Rossi Sidoli (per assistente sociale) e presso la Città di Casteggio (per istruttore amministrativo). La scadenza delle varie domande è fissata in tutti e tre i casi nella seconda metà di novembre.

Bando per psicologo

La Casa di Riposo Fenzi di Conegliano, in provincia di Treviso, ha emesso un bando pubblico per la copertura di un posto da psicologo con contratto a tempo determinato. I candidati devono aver conseguito un Diploma di laurea abilitante alla professione di psicologo, con relativa iscrizione all'albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere consegnata, entro il 21 novembre direttamente alla segreteria dell'ente; oppure mediate lettera raccomandata o tramite casella di posta elettronica certificata. Il bando completo è reperibile sul sito casafenzi.it.

Concorso per assunzione di cinque assistenti sociali

L'ASP Cav. Marco Rossi Sidoli di Compiano, in provincia di Parma, ha indetto un concorso per la copertura di cinque posti di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. Tra i requisiti specifici è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma universitario in Servizio Sociale;

Oppure, laurea triennale in Servizio Sociale;

Altri titoli afferenti;

Iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

Patente di guida categoria B.

Invio della domanda

I partecipanti potranno inviare l'istanza con e-mail certificata, oppure tramite la consegna all'ufficio protocollo o con raccomandata A.R, entro il 22 novembre 2019.

La partecipazione al concorso necessita del pagamento della tassa di € 10,33. La copia integrale del bando è pubblicata, sul sito internet istituzionale: rossisidoli.com.

Copertura per due posti di istruttore amministrativo

La Città di Casteggio, in provincia di Pavia, ha emanato un concorso, per due posti di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità).

Presentazione delle domande

L'istanza di ammissione al concorso potrà essere inoltrata secondo i modi indicati nel bando. Ricordiamo che la scadenza è fissata al 21 novembre. Per ulteriori requisiti è possibile scaricare il testo completo, visitando il portale: casteggio.pv.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.