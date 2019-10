Dopo alcune indiscrezioni sono stati indetti nuovi Concorsi Pubblici per educatori di asilo nido, biologi e ostetrica. I bandi interessano: l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia (educatore asilo nido), l'ESTAR - Regione Toscana (biologo) e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (ostetrica).

Selezione per educatori asilo nido

L'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia ha indetto una selezione pubblica per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di educatore asilo nido, di cui due posti per il Comune di Casalecchio di Reno e un posto per il Comune di Valsamoggia.

I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale Scienze dell’educazione e della formazione (classe 18);

Laurea triennale in Scienze dell’educazione;

Laurea magistrale o specialistica di cui alle classi: LM-50 e 56/S;

Altri titoli equipollenti.

Domanda di partecipazione

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente online al sito dell'ente entro il 6 novembre prossimo.

Il candidato dovrà provvedere al versamento della tassa di ammissione alla selezione di € 10,00. Per ulteriori informazioni è possibile reperire la copia integrale del bando, dal sito internet: unionerenolavinosamoggia.bo.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.

Avviso per 12 biologi

L'ESTAR - Regione Toscana ha emanato un concorso pubblico per l'assunzione di 12 posti di dirigente biologo, nella disciplina di Patologia Clinica, per l’attività di 'Biologia Molecolare e Citologia', di cui sei posti sono riservati ai candidati in possesso dei requisiti specifici per la stabilizzazione Presso ISPRO.

Possono prendere parte alla selezione i cittadini italiani o dell'Unione Europea in possesso di:

Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche;

Oppure, titoli equipollenti;

Specializzazione in Patologia Clinica;

Oppure, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere, con la qualifica di Dirigente Biologo nella disciplina oggetto del concorso;

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi.

Invio della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito Estar: seguendo il percorso: concorsi > concorsi e selezioni in atto > concorsi pubblici > dirigenza. Il testo completo dell'avviso è scaricabile, nel sito dell'azienda sanitaria: estar.toscana.it. La scadenza è fissata al 7 novembre 2019.

Concorso sette posti di ostetrica

L'ASL ROMA 6 in qualità di Azienda Capofila indice un concorso pubblico per la copertura di sette posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, da assegnare rispettivamente alla ASL ROMA 4 ed alla ASL ROMA 6. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito una: Laurea triennale in Ostetricia (Classe L/SNT1), con iscrizione all'albo professionale.

Presentazione domande

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, nel sito: aslroma6.concorsismart.it, entro il prossimo 7 novembre. È possibile prendere visione del testo integrale, nel sito aziendale, alla voce 'avvisi e concorsi attivi'.