A poco più di un mese dal termine ultimo per la partecipazione al concorso Ripam, funzionale alla selezione di 2329 funzionari giudiziari da impiegare presso il Ministero della Giustizia, è stato reso noto il diario delle prime prove selettive.

Considerato l'elevato numero di domande pervenute, come disposto dallo stesso bando di concorso, si procederà preliminarmente allo svolgimento di una prova preselettiva, che avrà luogo a Roma a partire dal prossimo 12 novembre.

Il diario della prova preselettiva

Come specificato nel bando di concorso, se il numero delle domande di partecipazione avesse superato una determinata soglia, si sarebbe dovuto procedere ad una prova preliminare, il cui superamento avrebbe consentito al candidato l'accesso alla prima prova scritta.

Secondo il comunicato pubblicato in Gazzetta e sul sito di Ripam, tale prova preselettiva avrà luogo a partire dal 12 al 18 novembre 2019.

La prova si svolgerà a Roma e l'esatta sede sarà resa nota agli aspiranti funzionari non oltre il prossimo 8 novembre.

Sul sito Ripam, inoltre, è stato pubblicato anche il calendario contenente la suddivisione alfabetica, sulla base della quale i candidati sono invitati a presentarsi. La suddivisione è stata operata partendo dalla lettera D, estratta dalla stessa Commissione Esaminatrice durante la giornata di ieri, 22 ottobre 2019.

I candidati, dunque, saranno invitati a presentarsi seguendo tale ordine:

da Dabbasso a Facchino, alle 8:30 del 12 novembre;

da Facci a Grazioli, alle 14:30 del 12 novembre;

da Graziosetto a Malnati alle 8:30 del 13 novembre;

da Malorgio a Napoletano, alle 14:30 del 13 novembre;

da Napoli a Poletto, alle 8:30 del 14 novembre;

da Poli a Sbacco, alle 14:30 del 14 novembre;

da Sbaffi a Turowska, alle 8:30 del 15 novembre;

da Turrà a Bagorda alle 14:30 del 15 novembre;

da Bagozzi a Carianni, alle 8:30 del 18 novembre;

da Cariati a Cuzzupè, alle 14:30 del 18 novembre.

Svolgimento della preselezione

La prova preselettiva consisterà in un questionario di sessanta domande a risposta multipla, così suddivise:

20 domande di natura attitudinale, funzionali a testare le capacità logico matematiche del candidato;

40 domande di natura giuridica.

I candidati avranno a disposizione un'ora di tempo per lo svolgimento della prova e riceveranno un punto per ogni risposta corretta, zero punti per ogni risposta mancata; in caso di risposta errata, invece, verrà sottratto uno 0,33 al punteggio ottenuto,

Successivamente alla correzione della prova preliminare, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarà reso noto sia sul sito Ripam che sul sito del Ministero della Giustizia, che i soggetti interessati sono invitati a consultare periodicamente.