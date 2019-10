"Portiamo a casa un risultato, anche se ci sono punti aperti e presenteremo emendamenti in Parlamento. Per noi Quota 100 è una scelta sbagliata", lo ha spiegato il deputato di Italia Viva Teresa Bellanova riferendosi alla misura in materia previdenziale voluta dalla Lega.

Quota 100 penalizza donne e giovani

Come ormai noto, il meccanismo delle quote che garantisce il pensionamento anticipato a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi è stato confermato dal Governo Conte bis e terminerà la sperimentazione nel 2021.

Tuttavia, come spiegato anche dal Ministro dell'Economia e delle Finanze la Quota 100 non verrà più prorogata alla scadenza mentre c'è chi continua a sostenere l'ipotesi di un'abrogazione immediata della misura visto che, penalizza gran parte dei giovani e le donne.

Bellanova annuncia emendamenti in Parlamento

Per il capo delegazione di Italia Viva Teresa Bellanova, infatti, la misura bandiera dell'esecutivo giallo-verde dà risposte solo a chi possiede un reddito e ha un percorso di lavoro stabile e, inoltre, taglia fuori le lavoratrici, coloro che svolgono mansioni usuranti e con contratti di lavoro precari.

Per questo motivo, per la deputata di Italia Viva, la partita delle Pensioni non è ancora chiusa e si sarebbe detta pronta a presentare emendamenti in Parlamento. "Noi ci sentiamo come quelli che, con grande coraggiohanno permesso che questo governo nascesse e perciò saremo responsabili. Quindi non vogliamo consegnare il nostro Paese al sovranismo", ha ribadito ancora la Bellanova.

Il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, avrebbe inoltre affermato che il partito renziano porterà a compimento l'intera legislatura e la durata dell'esecutiva dipenderà dalle scelte compiute.

Tuttavia, le misure introdotte nella nuova Legge di Stabilità daranno varie risposte a migliaia di lavoratori, famiglie, pensionati e imprese anche se, occorrerebbe rivedere alcune misure che potrebbero essere penalizzanti per alcune categorie di lavoratori.

Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, infatti, Teresa Bellanova si sarebbe dimostrata soddisfatta della nuova manovra finanziaria che, nonostante la ristrettezza di risorse, è riuscita a bloccare l'aumento dell'Iva con un risparmio di circa 540 euro a famiglia.

Tuttavia, la battaglia sulla misura previdenziale della Quota 100 continuerà a margine dell'iter parlamentare della Legge di Stabilità, dove Italia Viva presenterà emendamenti al fine di eliminare totalmente la misura fortemente voluta dalla Lega. "Quando si trova un'intesa, il risultato è di tutti", ha concluso la deputata di IV Bellanova.