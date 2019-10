E’ stato pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione, da parte del Senato della Repubblica, di 60 coadiutori parlamentari. Il concorso si rivolge a candidati in possesso del diploma di scuola media superiore e la scadenza della presentazione delle domande è fissata al prossimo 8 novembre 2019, vale a dire trenta giorni dopo la data di pubblicazione del bando, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n.80 dell’8 ottobre.

Requisiti e domanda per il concorso al Senato

Per partecipare al concorso per l’assunzione di 60 coadiutori parlamentari presso il Senato, è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado conseguito con un punteggio minimo di 39/60 o di 65/100. Nel caso in cui il candidato abbia successivamente conseguito una laurea, anche triennale non è richiesto, per quest’ultimo titolo, un punteggio minimo.

Altri requisiti richiesti sono:

possesso della cittadinanza italiana;

età compresa tra 18 anni compiuti e 45 anni;

possesso dei diritti civili e politici;

idoneità all’impiego.

Le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 18 dell’8 novembre 2019 attraverso l’apposita piattaforma concorsi.senato.it al quale si potrà accedere con le proprie credenziali SPID. La domanda dovrà essere preceduta da un versamento di 10 € quale contributo di segreteria per le spese concorsuali.

Bando di concorso per diplomati al Senato: le prove di selezione

La selezione sarà effettuata attraverso una prima prova preselettiva, il cui punteggio non concorrerà alla formazione della graduatoria, consistente in un test con 50 quesiti a risposta multipla di tipo critico-verbale e logico-matematico. Il tempo assegnato per rispondere al test sarà di 60 minuti. Data e sedi dello svolgimento della prova preliminare saranno comunicate attraverso la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2020.

I candidati che avranno superato la prova preliminare potranno affrontare la selezione vera e propria consistente in una prova scritta, della durata di tre ore, consistente in 10 domande sull’ordinamento costituzionale della repubblica italiana, 10 domande sulla storia d’Italia dall’unità del 1861 ad oggi, e la traduzione di un testo in inglese.

La successiva prova orale consisterà in un colloquio sugli stessi argomenti della prova scritta, sulla conoscenza dei programmi informatici (videoscrittura e fogli di calcolo) e una conversazione in lingua inglese.

Prevista anche una prova pratica di dattilografia e una prova facoltativa in una seconda lingua straniera a scelta tra francese, spagnolo o tedesco.

I 60 vincitori del concorso saranno assunti, previa verifica dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dalla funzione, come coadiutori parlamentari presso il Senato della Repubblica, occupandosi dell’organizzazione delle attività, svolgendo compiti di segreteria e curando i rapporti con l’utenza interna e le relazioni esterne.