L'ACI cerca 305 risorse da impiegare in diversi settori amministrativi. Il bando di concorso Aci è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre. Si tratta di un'ottima opportunità di lavoro che coinvolgerà le diverse sedi d'Italia. 242 posti di lavoro saranno destinati a chi è in possesso di una laurea, mentre 63 posti di lavoro sono per i candidati che sono in possesso di un diploma di maturità.

Bando di concorso Aci per 242 laureati: modalità di selezione e requisiti richiesti

I concorsi ACI per 242 posti di lavoro destinati ai candidati in possesso di laurea, sono ripartiti in diverse aree lavorative: contabilità pubblica, politiche del turismo, reporting, contrattualistica pubblica, analisi di organizzazione, gestione fondi europei, web comunication e profilo amministrativo.

I requisiti richiesti, necessari alla partecipazione alle prove selettive dei concorsi sono:

Aver conseguito una laurea magistrale , laurea specialistica, un diploma di laurea o una laurea del vecchio ordinamento

Essere cittadini italiani o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea

Avere l'idoneità fisica allo svolgimento del lavoro

Essere in possesso dei diritti civili e politici

Il bando di concorso relativo alla categoria per cui ci si vuole candidare è presente sul sito ufficiale ACI.

Se il numero delle richieste di partecipazione risulterà superiore a quello indicato nel bando, è prevista l'introduzione di una prova preselettiva che consisterà in un questionario con domande a risposta multipla. I candidati che supereranno la preselezione saranno chiamati ad affrontare una o due prove scritte, che riguarderanno le materie previste per ciascuna categoria, e, successivamente, una prova orale consistente in un colloquio sulle materie della prova precedente.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il 5 dicembre 2019, alla scadenza del bando di concorso sul sito.

63 posti di lavoro per diplomati: Aci ha pubblicato il bando per la selezione

Aci ha riservato 63 dei 305 posti ai candidati in possesso di diploma di scuola superiore. Il concorso prevederà una prova selettiva scritta che consisterà in un test vertente sulle seguenti materie:

Informatica

Diritto civile

Cultura generale

Diritto amministrativo

Lingua inglese

Test attitudinali

Successivamente, i candidati dovranno affrontare la prova orale che consisterà in un colloquio riguardante le materie della prova scritta.

Il bando di concorso Aci ha scadenza entro il 10 gennaio 2020, termine in cui deve essere presentata la domanda di partecipazione da parte dei candidati interessati.