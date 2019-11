Nuove interessanti opportunità di lavoro per tutti coloro che intendono avviare una carriera all'interno di una delle più grandi aziende operanti nella distribuzione organizzata. Lidl, infatti, continua il suo piano di assunzioni al fine di incrementare gli organici e crescere sempre di più. Il colosso tedesco ricerca addetti alle vendite da inserire nelle sedi di Milano, Mestre, Oderzo, Latina, Siena, Albino, Vasto, Saluzzo, Grumello del Monte, Calusco d'Adda, Lignano Latisana Cadroipo e Fondi.

Lidl avvia la campagna di recruiting

Tuttavia, le selezioni sono aperte a giovani diplomati che intendono inserirsi in un contesto lavorativo dinamico e con la possibilità di lavorare in un team specializzato nel settore.

Tutti i dipendenti, infatti, potranno contare sul supporto guidato e su un periodo di formazione condiviso che darà la possibilità di ampliare le proprie conoscenze in ambito commerciale. Ogni anno, infatti, la nota catena di distribuzione alimentare organizza delle campagne di recruiting per l'inserimento di nuovi profili professionali, anche grazie a nuove aperture di punti vendita in tutto il territorio nazionale.

Si ricercano giovani diplomati per addetti alle vendite

In particolare, Lidl è alla ricerca di giovani diplomati per la posizione di addetti alle vendite che si occuperanno di assistenza al cliente, dell'ordinazione e della sistemazione della merce sugli scaffali, della gestione della cassa e dei resi, della preparazione dei nuovi prodotti in promozione e della pulizia del punto vendita.

Tuttavia, si richiede uno spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e serietà, approccio al Multitasking. Il candidato ideale, inoltre, dovrà essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dovrà essere disponibile a lavorare su turni e nei giorni festivi. Tutti gli interessati ad avviare una carriera all'interno dell'azienda potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale "Lavora con noi" di Lidl, dove avranno la possibilità di inserire il proprio curriculum vitae.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

La risorsa selezionata sarà protagonista di un evento di benvenuto e riceverà tutti i documenti utili per l'assunzione. Inoltre, sarà affiancata ad un Tutor che si occuperà di assistere il nuovo dipendente nelle varie fasi che portano all'assistenza del cliente, alla sistemazione della merce negli scaffali e nella vendita al fine di facilitare l'inserimento nelle attività lavorative giornaliere. La nuova risorsa, inoltre, avrà la possibilità di formarsi grazie all'utilizzo di alcuni terminali touch-screen presenti in tutti i punti vendita e nei centri logistici.

Al termine del periodo di inserimento, il neo-assunto potrà compilare un questionario per valutare i metodi di accoglimento e di inserimento adottati da Lidl.