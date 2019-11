Aperto un nuovo piano di assunzioni presso la nota catena di distribuzione alimentare MD. Si ricercano, infatti, diplomati per la posizione di addetti alle vendite in varie sedi d'Italia. Tutti gli interessati alle nuove posizioni lavorative potranno inviare il proprio curriculum direttamente sul portale di MD dedicato alle selezioni di personale.

MD S.p.A, nota azienda leader nella grande distribuzione alimentare, nasce nel 1994 per volontà di Patrizio Podini, che apre la sua prima filiale a Mugnano di Napoli.

Dapprima, i suoi uffici si trovavano presso il Centro Direzionale di Napoli per poi essere trasferiti nella zona industriale di Caserta, dove sono rimasti fino al 1995, anno in cui Podini li ha trasferiti a Gricignano d'Aversa. Dopo i primi anni, l'azienda conobbe un periodo di rapida espansione aprendo circa 150 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Ad oggi MD conta più di seimila dipendenti che operano in varie Regioni d'Italia quali Abruzzo, Molise, Sicilia, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Marche, Liguria, Lombardia e Campania.

Aperte le selezioni per addetti alla vendita

Mida Discount si occupa da anni della grande distribuzione di prodotti alimentari. L'azienda ha totalizzato un fatturato pari a 2,3 miliardi di euro nel 2018. Il gruppo è tuttora in forte espansione e periodicamente seleziona varie figure professionali da inserire nelle proprie filiali. Il noto gruppo, attualmente, è alla ricerca di giovani diplomati da inserire nelle filiali di Cento, Azzano Mella, Castell Mella, Sarezzo, Niscemi, Gianico e Chignolo Po.

Le risorse si occuperanno dei rapporti con la clientela, dell'accompagnamento alla vendita, della sistemazione della merce negli scaffali, delle attività di cassa e della sistemazione del punto vendita. Tutti gli interessati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che permette l'accesso all'Università, essere disponibili a lavorare su turni e nei giorni festivi, essere in possesso della patente di guida di categoria B e automuniti, oltre a possedere una breve esperienza nel settore vendite presso altri discount o supermercati.

Iter di selezione

Le candidature dovranno essere inviate attraverso procedura telematica inoltrando il proprio curriculum vitae corredato da foto e accompagnato da una breve lettera di presentazione sul sito di MD dedicato alle assunzioni. Sarà cura dell'ufficio risorse umane provvedere all'esame dei curriculum ed avviare le selezioni. Le risorse selezionate saranno inserite in un primo percorso di formazione e successivamente nell'azienda dove avranno la possibilità di crescere dal punto di vista professionale.