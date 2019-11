Attualmente ci sono delle selezioni in corso per il nuovo film diretto da Davide Campagna e che verrà prossimamente girato a Torino.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni a cura di GiZa Eventi per la ricerca di hostess per volantinaggi che si svolgeranno nei pressi di Milano.

L'equilibrista con la stella

Per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista Davide Campagna e dal titolo L'equilibrista con la stella, sono attualmente in corso le selezioni. Le riprese verranno effettuate a Torino venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2020.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso una bambina di età scenica compresa tra 9 e 10 anni, dal viso dolce e capelli neri, dotata inoltre di rilevanti qualità di tipo espressivo. La selezionata sarà poi chiamata a recitare al fianco dell'attore Angelo Maggi.

I casting si terranno a Torino venerdì 13 dicembre (dalle ore 16 alle ore 20) e sabato 14 dicembre (dalle 10,30 alle ore 18) presso il Modulo 2 (Via Cagliari 40/E) di Film Commission Torino Piemonte, al cui sito peraltro rimandiamo per reperire ulteriori dettagli e informazioni.

Le interessate a proporre la propria candidatura devono, a cura dei genitori o dei relativi tutori legali, inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto (dei genitori o di chi ne fa le veci), alcune fotografie recenti e il curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: venaartistica@ gmail.com.

Solo le bambine convocate potranno prendere parte alle selezioni. Il film in questione è incentrato sulla vicenda reale di una giovanissima ebrea che nel 1940 si salvò dalle persecuzioni naziste solamente in quanto venne nascosta in un circo.

L'equilibrista con la stella, prodotto da Vena Artistica e The Palma Movie, con il sostegno dell'Ufficio Cultura di Bolzano, è liberamente tratto dal libro Il clown e la cavallerizza, di I. Prior. Il trailer del film ha ricevuto una nomination quale miglior Pitch-Trailer nel corso del Trailers Film Festival 2019. Nel cast, oltre al già citato Angelo Maggi, saranno presenti anche Rita Peluso e Zahira Berrezouga.

GiZa Eventi

L'agenzia GiZa Eventi cerca hostess (per volantinaggio) per le seguenti giornate lavorative nel mese di dicembre: mercoledì 11 a Bovisio Masciago, giovedì 12 a Varedo, venerdì 13 a Cesano Maderno e sabato 14 a Limbiate o a Seveso (in questo caso il luogo è ancora da confermare).

Per tutte le quattro date l'orario sarà sempre il seguente: ore 9 alle 12,30 e poi dalle 15 alle 18, 30. Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali e di contatto, allrgando il proprio curriculum professionale e alcune fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: federica @gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto 'Cesano Maderno Volantinaggio', con l'ulteriore specifica della propria altezza e taglia.