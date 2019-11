La nota catena di fast food americana avrebbe aperto le selezioni per addetti alla ristorazione da inserire in vari punti vendita d'Italia. Si tratta di un'importante opportunità lavorativa per diplomati che avranno la possibilità di avviare una carriera all'interno di una delle più importanti catene di fast food al mondo.

Come ormai noto, la Mc Donald's Corporation è stata fondata nel lontano 1937 dai fratelli Dick e Mac McDonald.

Inizialmente nasce come un piccolo chiosco di hot dog ma la svolta avviene nel 1940, quando i due fratelli decidono di aprire il primo ristorante che presto diventerà una grande catena, leader nel settore alimentare. Oggi conta svariati punti vendita dislocati in tutto il mondo per un totale di oltre 420 mila dipendenti. Difatti, i ristoranti McDonald's sono diffusi in tutto il mondo e sono diventati uno dei simboli più riconoscibili della globalizzazione, dello stile di vita frenetico e del consumismo moderno.

Tuttavia, si tratta di un'azienda in forte espansione con un fatturato che, stando ai dati raccolti nel 2015, ha sfiorato i 26 miliardi di dollari.

Offerte di lavoro in varie sedi d'Italia

La nota catena di ristorazione conta circa 600 ristoranti in Italia con un totale di circa 23 mila dipendenti. Tuttavia, vista l'aumento della domanda, McDonald's avrebbe aperto nuove selezioni per la posizione di addetti alla ristorazione, inserire nelle sedi di Roma Olgiata, Grosseto, Firenze, Parma, Spinea, Piacenza, Stradella e Milano.

Le Offerte di lavoro sono rivolte a giovani diplomati che hanno voglia di cimentarsi in un contesto dinamico e confortevole e che siano in grado di relazionarsi con la clientela e di accompagnarli alla consumazione dei propri prodotti.

I requisiti per partecipare alle selezioni

I candidati ideali dovranno essere disponibili a svolgere il lavoro su turni giornalieri e notturni, durante i week-end e nei giorni festivi.

Inoltre, gli interessati dovranno essere disponibili a lavorare part-time. Tra i requisiti richiesti, anche l'orientamento al teamworking e la conoscenza di un'altra lingua oltre l'italiano. La figura si occuperà della preparazione dei prodotti da servire alla clientela, della gestione delle ordinazioni, dell'accoglienza dei clienti e di supportarli nella scelta dei menù. Inoltre, lavorando con McDonald's, si avrà la possibilità di acquisire le basi di cucina e di preparazione dei prodotti attraverso una formazione accurata, oltre che conoscere tutti gli elementi essenziali della gestione di una cucina professionale con elevati standard di sicurezza.

Tutti gli interessati alle posizioni ricercate potranno inviare il proprio curriculum direttamente sul sito ufficiale di McDonald's.