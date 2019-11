La nota catena di distribuzione alimentare tedesca avrebbe aperto nuove selezioni per addetti alla contabilità. Si tratta di una nuova importante opportunità di lavoro per migliaia di giovani diplomati che, causa della crisi economica non riescono a trovare un'occupazione. Lidl, infatti, costituisce tutt'oggi una realtà in costante crescita che opera in tutto il territorio nazionale e estero e conta più di 200 mila dipendenti.

Lidl è la più nota catena di supermercati fondata nel lontano 1930 dalla famiglia Swarz. Tuttavia, si tratta di un gruppo in forte espansione o ad oggi, conta più di 10 mila supermercati operanti con la formula distributiva del discount. Lidl, inoltre, sarebbe la seconda catena di supermercati in Germania, con le sue filiali aperte in 26 Paesi del mondo, prevalentemente nell'Unione europea. La nota catena è specializzata nella distribuzione di generi alimentari, bevande, articoli per l'igiene, prodotti per la casa, oltre ad altri prodotti come elettrodomestici, computer o attrezzi per il fai da te e il giardinaggio.

Negli ultimi anni, Lidl ha attraversato un periodo di forte espansione puntando anche sulle assunzioni di nuova forza-lavoro volta a garantire l'efficienza delle proprie filiali.

Lidl assume diplomati, i requisiti di accesso

Stando a quanto riportato sul sito di Lidl, infatti, sono aperte le selezioni per addetti alla contabilità cespiti che saranno inseriti nella sede di Arcole in provincia di Verona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

La risorsa, infatti, si occuperà della registrazione dei documenti contabili e della conservazione della varia documentazione inerente alla movimentazione dei beni, oggetto del patrimonio aziendale. Tra le mansioni principali, inoltre, ci sarebbe anche quella di supporto per la redazione del bilancio d'esercizio di fine anno. Tutti gli interessati alle selezioni dovranno essere in possesso del diploma quinquennale in ambito economico-finanziario.

Si richiede, inoltre, una buona capacità nell'uso del PC e del pacchetto office oltre ad una buona capacità di comunicazione. Resta preferibile ma non indispensabile, invece, l'esperienza di almeno 2 anni nella gestione contabili dei beni strumentali.

Posizioni aperte anche per collaboratore amministrazione

Sempre per la sede di Arcole, inoltre, sarebbero aperte le selezioni anche per collaboratore amministrazione - Ufficio Acquisti.

Per tale posizione, però, viene richiesta la laurea ad indirizzo umanistico-linguistico e una buona padronanza della lingua tedesca. La risorsa, infatti, si occuperà nella gestione dei contratti dell'ufficio tenendo conto delle linee aziendali e dell'inserimento dei dati nei sistemi operativi. Tutti gli interessi potranno inviare il proprio curriculum vitae dettagliato sul sito Lidl, alla pagine "Posizione aperte".