Il Comune di Milano ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 201 diplomati. Il bando, pubblicato sul sito internet del Comune, è destinato a candidati diplomati che saranno impiegati nel profilo professionale di Istruttore dei Servizi Amministrativi – Contabili. La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione alla selezione è stata fissata alle ore 12:00 del prossimo 29 novembre 2019.

Concorso Comune di Milano: i requisiti richiesti e come fare domanda

La partecipazione al bando di concorso del Comune di Milano è riservata, secondo i requisiti comuni a tutte le selezioni per l’ingresso nella Pubblica Amministrazione, a cittadini italiani o di altro paese UE, che abbiano compiuto 18 anni di età, che godono dei diritti civili e politici, che non siano stati destituiti da un impiego pubblico o dal Comune di Milano, che siano in possesso dell’idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle attività previste dalla figura professionale oggetto del bando.

Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore rilasciato da istituti statali o riconosciuti dallo Stato.

Le domande potranno essere inoltrate, entro le ore 12:00 del 29 novembre, esclusivamente on line attraverso la procedura, attiva 24 ore su 24,

disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo comune.milano.it, seguendo il percorso Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Selezioni aperte – Concorsi, dove sarà possibile anche scaricare il bando integrale in formato pdf.

Prove di selezione per il concorso per diplomati al Comune di Milano e stipendio

Nel caso in cui le domande inviate entro la scadenza siano più di 800, le prove di selezione saranno precedute da un test preselettivo formato da domande a risposta multipla per la verifica delle abilità di ragionamento e logico-matematiche, oltre che sulle materie attinenti al concorso. Il test preselettivo si terrà nelle giornate del 5 dicembre (lettere da A a L) e 6 dicembre (lettere da M a Z), presso il Palalido Allianz Cloud di Piazza Stuparich, 1 a Milano.

Le prove di esame vere e proprie saranno costituite da una prova scritta, consistente in un test con domande a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica e/o nello svolgimenti di un elaborato sulle materie oggetto dell’esame orale per accedere al quale bisognerà aver riportato un punteggio di almeno 21/30. Le materie oggetto della prova orale sono:

nozioni di diritto penale, in riferimento alla PA;

diritto amministrativo; (procedimento e accesso ai documenti);

ordinamento degli enti locali;

rapporto di lavoro nella PA;

ordinamento contabile e finanziario del Comune;

Anche per il superamento della prova orale bisognerà conseguire un punteggio minimo di 21/30.

Al termine delle prove di selezione, sarà stilata una graduatoria in base alla somme dei punteggi conseguiti nella prova scritta e orale. Ai primi 201 candidati risultanti da tale graduatoria, sarà proposta l’assunzione a tempo indeterminato, dopo un periodo di prova di sei mesi, in qualità di Istruttore dei Servizi Amministrativi - Contabili – Categoria C – posizione economica 1, al quale corrisponde uno stipendio lordo pari a € 20.344,07.

In base ai risultati della prova scritta, inoltre, sarà stilata una graduatoria provvisoria in base alla quale il Comune di Milano si riserva di attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato.