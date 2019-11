La nota catena di abbigliamento OVS ha avviato nuove assunzioni al fine di incrementare l'organico nei vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. In particolare, si ricercano addetti alle vendite che si occuperanno dell'accompagnamento all'acquisto del cliente e delle operazioni di cassa.

Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati in cerca di un'occupazione. Difatti, questi ultimi avranno la possibilità di entrare in contatto con un team dinamico e in un'azienda in costante crescita.

L'azienda nasce nel 1968 da una catena di magazzini denominata "La Coinette" mentre nel 1972 si trasforma nel marchio Oviesse, con l'apertura del primo punto vendita a Padova. Nel 1998, invece, l'azienda acquisisce circa 167 negozi del ramo d'azienda non alimentare della Standa ed inizia a commercializzare solo capi d'abbigliamento fino a raggiungere 250 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'anno successivo, l'azienda avvia un piano di ristrutturazione aziendale basato sulla formula del franchising.

Tuttavia, il marchio OVS (Organizzazione Vendite Speciali) è in costante crescita e conta più di 7 mila dipendenti con la prospettiva di nuove assunzioni in varie parti d'Italia.

Oviesse apre le selezioni per addetti alle vendite

In particolare, si cercano addetti alle vendite per le sedi di Thiene, Bussolengo, Vigonza, Viterbo, Faenza, Roncadelle, Torri di Quartesolo e Camposandiero, Genova e Milano. Il mondo della moda attrae gran parte dei giovani e, pertanto, potrebbe rivelarsi una buona occasione per lavorare in un'ambiente stimolante e creativo.

Tutti gli interessati, infatti, potranno sottoporre il proprio curriculum sul sito Oviesse, alla sezione "Invia candidatura". Tuttavia, la posizione per addetti alle vendite richiede una precedente esperienza nell'ambito retail e il diploma di maturità, oltre ad una preferibile conoscenza del fashion system e delle tecniche del visual merchandising. La risorsa selezionata, inoltre, si occuperà dell'allestimento e del riordino del reparto, dell'assistenza alla clientela e delle operazioni di cassa. Dovrà anche garantire la promozione dell'immagine del brand e un alto standard del servizio al cliente.

Posizione aperta anche per allievo Store Manager

Oviesse è inoltre alla ricerca di un allievo store manager da inserire in varie filiali d'Italia che si occuperà della gestione del punto vendita, del magazzino e della gestione del team. In questo caso, il candidato ideale dovrà possedere dinamicità, flessibilità, capacità al problem solving e attitudine nell'organizzazione e nelle attività di coordinamento. La risorsa, inoltre, verrà inserita con un contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi e dovrà seguire un percorso formativo al fine di poter apprendere le basi fondamentali per una corretta gestione del punto vendita.