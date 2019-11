Sono in arrivo 500 mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione nei prossimi tre anni e il sindacato Funzione Pubblica della Cgil (Fpcigl) si attrezza mettendo online un nuovo sito, sul quale sarà possibile avere informazioni sui nuovi bandi di concorso in uscita, oltre che test e manuali per la preparazione alle prove di esame. L’accesso al portale sarà in gran parte gratuito e costituirà, secondo le intenzioni del sindacato, un’importante strumento per tutti quanti ambiscono ad entrare a far parte della categoria del pubblico impiego.

Il sito della Cgil per prepararsi alle 500 mila assunzione nella Pubblica Amministrazione nei prossimi tre anni

Si chiama concorsipubblici.fpcgil.it ed è un portale ideato dal sindacato Funzione Pubblica Cgil insieme a FPA, società di servizi e consulenza leader nel settore della formazione nella PA, allo scopo di informare e formare chi aspira ad entrare, ora e nei prossimi anni, nelle amministrazioni pubbliche.

Il nuovo portale è stato presentato a Roma nel corso di una conferenza stampa alla presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Come è noto, grazie allo sblocco del turn over, diventato concreto a partire dallo scorso 15 novembre, si apre una nuova stagione di assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Grazie anche all’introduzione di nuovi strumenti per le pensioni anticipate, quali Quota 100 e Opzione donna, si stima che nei prossimi tre anni ci saranno circa 500 mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione, per le quali saranno banditi numerosi concorsi, molti dei quali già annunciati, come quelli dell’Inps e della scuola.

Per fornire un sostegno, sia dal punto di vista informativo, con la pubblicazione dei concorsi banditi, che formativo, con video-lezioni di preparazione, test preselettivi e manuali per le prove, alle centinaia di migliaia di giovani che si presume faranno domanda, Fpcgil ha pensato al progetto di un contenitore in grado di indirizzare al meglio le esigenze dei candidati.

Come funziona il sito della Cgil che raccoglie i concorsi della Pubblica Amministrazione

Il sito di Fpcgil si propone di fornire una copertura completa dell’aspetto formativo, insieme a notizie, approfondimenti ed altro sul mondo del lavoro pubblico ed è strutturato con due macro-aree, una denominata “Cerca Concorsi”, nella quale si potrà ricercare il concorso di proprio interesse utilizzando filtri che consentono si selezionare in base all’area geografica, al titolo di studio richiesto, alla data di scadenza ed altro, e un’area denominata “Formati con noi”, nella quale è possibile testare il proprio livello di preparazione, consultare le guide ed avere informazioni in merito ai corsi di formazione organizzati periodicamente sul territorio.