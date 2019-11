Nel mese di ottobre in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati sei bandi rivolti alle forze armate, con scadenza entro fine novembre nei comuni di Parma, Sulmona, Varese, Mazzano, Trebisacce e Brescia. Vediamo nel dettaglio quali sono i più importanti con riguardo agli Agenti di Polizia indicando i requisiti necessari, i termini di scadenza per presentare la propria candidatura e le prove selettive da svolgere.

Bandi per agenti di polizia a Parma, Sulmona, Varese, Mazzano, Trebisacce

Fra i bandi comunali per Agenti di Polizia si segnala che il comune di Sulmona ha indetto un bando con scadenza 7 novembre per esami, per la copertura di 7 posti di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e pieno. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Comune. Il comune di Varese ha invece reso noto un concorso pubblico, per esami, per reclutare 7 agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità e l’età massima per partecipare è di 35 anni.La scadenza è fissata al 7 novembre.

Il comune di Mazzano, in provincia di Brescia, ha invece indetto un concorso con scadenza 10 novembre per esami, per la copertura di 3 posti di agente di polizia locale, cat. C, a tempo indeterminato, per i Comuni dell'aggregazione Nuvolento, Mazzano, Nuvolera.

Il comune di Verano Brianza, in Lombardia, ha invece riaperto i termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 3 posti di agente di polizia locale, cat.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

C, a tempo indeterminato e pieno. C’è tempo fino al 10 novembre per proporre la candidatura. Il comune di Trebisacce (Calabria) ha reso noto un concorso che scade il 21 novembre per soli esami, per assumere 4 agenti di polizia locale, cat. C, a tempo parziale 18 ore ed indeterminato, di cui uno riservato ai militari.

Un altro interessante concorso pubblico è quello per la copertura di 10 posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Arezzo. La scadenza della domande è fissata al 28 novembre.Le prove d'esame consistono in una: preselezione, prova scritta, prova pratica, prova orale

In tutti questi bandi occorre possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; godere dei diritti civili e politici, diploma di scuola superiore di durata quinquennale; idoneità psico-fisica.

Sono previste delle prove preselettive, visto l'elevato numero di candidati che ogni anno si presenta.

Prima dello svolgimento della prova scritta e orale, è inoltre previsto un test di efficienza fisica. La prova scritta consiste in un questionario a risposte sintetiche o a risposta multipla. Per chi vuole partecipare a concorsi a livello nazionale sempre nelle Forze Armate si ricorda il bando per 800 VFP1 nell’Aeronautica Militare e il bando per 626 posti per Allievi Marescialli con scadenza rispettivamente 20 novembre e 10 novembre.