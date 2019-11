Il gruppo Ferrovie dello Stato offre nuove opportunità di lavoro a diplomati e laureati, per diverse figure professionali, che rientrano nel piano di reclutamenti 2019/2023. Al momento si cercano specialisti in campo economico, operatori del settore, ingegneri e capi-reparto da impiegare nelle città di Messina, Roma, Bari e Genova.

Fs: candidature attraverso 'Lavora con noi'

Per mettere a punto il programma di assunzioni di Trenitalia, oltre ai 'recruiting day', periodicamente vengono riaperte le posizioni sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato per le figure ricercate in quel momento.

In tal modo, si concede la possibilità agli interessati di candidarsi telematicamente ed inviare il proprio curriculum vitae.

Per potersi candidare alle suddette figure professionali bisogna recarsi sul sito ufficiale del gruppo delle Ferrovie dello Stato, nella sezione 'Lavora con noi' dove sarà possibile inviare il proprio curriculum vitae per la posizione d'interesse. Cliccando sulla posizione interessata, saranno disponibili informazioni più dettagliate, tutti i requisiti richiesti e le mansioni da svolgere.

Trenitalia: le figure richieste e i requisiti

Il team Trenitalia delle FS italiane, per far fronte alle necessità previste nel programma di reclutamenti, ricerca le seguenti figure: capireparto, responsabili dell’assistenza ai viaggiatori e alla sicurezza, specialisti nell'ambito economico, operatori connessi a Trenitalia. In particolare sulla piattaforma ufficiale di Trenitalia ad oggi sono aperte le seguenti posizioni:

Specialista Personale, Bilancio e Fiscale: la sede del lavoro è Messina. Per potersi candidare bisogna aver conseguito una laurea in discipline economiche entro il 19 novembre.

la sede del lavoro è Messina. Per potersi candidare bisogna aver conseguito una laurea in discipline economiche entro il 19 novembre. Network Operations Center Assistat : si tratta di operatori che si occuperanno dell'assistenza della clientela, la sede di lavoro è Roma. Il termine ultimo per candidarsi in questo ruolo è il 10 novembre. Gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma tecnico o laurea triennale nell'ambito della comunicazione.

: si tratta di operatori che si occuperanno dell'assistenza della clientela, la sede di lavoro è Roma. Il termine ultimo per candidarsi in questo ruolo è il 10 novembre. Gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma tecnico o laurea triennale nell'ambito della comunicazione. Piano di Impresa, Investimenti e Controllo : si cercano ingegneri gestionali con il relativo diploma di laurea, la sede del lavoro è Bari. La scadenza per candidarsi è fissata, anche in questo caso, per il 10 novembre.

: si cercano ingegneri gestionali con il relativo diploma di laurea, la sede del lavoro è Bari. La scadenza per candidarsi è fissata, anche in questo caso, per il 10 novembre. Capo reparto armamento: la sede lavorativa è Genova. Tra le mansioni vi è quella di effettuare i sopralluoghi tecnici sulle infrastrutture ferroviarie per verificarne lo stato manutentivo. I candidati dovranno essere in possesso del diploma tecnico preferibilmente per l'indirizzo Costruzioni-Ambiente, Territorio-Geometra. La scadenza per candidarsi è fissata al 10 dicembre.

Per i suddetti ruoli, ovviamente, sarà presa in considerazione una eventuale pregressa esperienza nel medesimo ambito.