Nuovi Concorsi Polizia Locale e Municipale pubblicati sul numero 29 della Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2019. Il Comune di Besana in Brianza ha indetto un bando pubblico volto all'assunzione di due agenti di polizia locale, categoria C, che verranno impiegati con contratto di formazione e lavoro della durata complessiva di dodici mesi. Anche il Comune di Arezzo ha reso disponibile un concorso per 10 agenti di polizia municipale. Di seguito requisiti, modalità di partecipazione e scadenze per invio domande.

Nuovo Concorso Polizia Locale in Gazzetta Ufficiale

In G.U nuovo concorso per agenti di polizia locale da impiegare nel comune di Besana, provincia di Monza e Brianza. Le future leve lavoreranno a tempo determinato con contratto di 12 mesi e su 35 ore settimanali. I candidati devono avere età compresa tra i 18 e i 32 anni. Indispensabile patente di guida categoria B o superiore. Chiesto diploma di una scuola di istruzione secondaria superiore quinquennale con annesso superamento dell'esame di Stato.

Tutti i candidati saranno tenuti a sostenere un test scritto e una prova orale che si svolgeranno presso la sede municipale di Besana. la prova scritta avrà luogo martedì 10 dicembre 2019 alle ore 9:00 e verterà su un elaborato scritto riferito alla normativa del decreto legislativo 267/2000. La prova orale si terrà il 16 dicembre alle 9:00 del medesimo luogo e avrà come materie diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti, oltre a quelle esplicitamente indicate nel bando, reperibile in pdf sul sito ufficiale del Comune di Besana.

Sia per la prova scritta che orale, il punteggio massimo è di 30 mentre quello minimo è di 21. I vincitori del concorso di polizia locale dovranno effettuare un periodo di prova di 30 giorni. Inoltre, previsto un percorso formativo per una durata totale di 140 ore. Domanda entro il 28 novembre.

Concorso Polizia Municipale

Indetto inoltre dal Comune di Arezzo un concorso pubblico per esami volto a reclutamento di 10 agenti di polizia municipale che verranno assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Per consultare il bando completo è utile recarsi sul portale del Comune di Arezzo nella sezione bandi e concorsi Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28/11/2019. Indispensabili diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale o titolo equipollente e patente A e B; in alternativa, è possibile concorrere con la sola patente di categoria B purché conseguita in data precedente al 26 aprile 1988.

La domanda per partecipare al concorso potrà essere spedita solamente on line. Il test scritto verte su domande tecnico-professionali mentre la prova pratica sarà centrata sull'accertamento delle abilità dei partecipanti nel guidare il motociclo in dotazione. A seguire, ci sarà una prova orale. La prova scritta del Concorso per Agenti di Polizia Municipale si svolgerà 18 dicembre, mentre non sono state ancora comunicate le date delle prove pratiche e orali.