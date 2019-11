Attualmente è in attivo un bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di 120 operatori socio sanitari (ruolo tecnico di categoria BS in possesso della qualifica di oss e del diploma di scuola secondaria di I grado), per l'Asl di Frosinone. Anche la cooperativa sociale Consorzio Italia ricerca profili professionali in funzione di operatore socio sanitario da destinare presso i servizi socio-assistenziali dei comuni di Nocera, Scafati, Pagani, Torre Annunziata, Torre del Greco.

La cooperativa seleziona anche per Asur Marche altri operatori socio sanitari per i servizi di assistenza agli anziani presso le residenze sanitarie di Ascoli Piceno e di Acquasanta Terme.

Qualifiche professionali e principali mansioni

I candidati per questi ruoli di oss hanno la cittadinanza italiana o europea, l'idoneità fisica all'impiego, un'esperienza maturata in simile incarico, abilità a lavorare in squadra, buone capacità comunicative e relazionali; non deve mancare il titolo di operatore socio sanitario.

Da precisare che i percorsi di formazione sono programmati dalle singole regioni.

L'operatore socio sanitario ha il compito di assistere il paziente non autosufficiente nelle proprie attività di tutti i giorni, effettuare delle semplici medicazioni, fare da supporto nella somministrazione delle terapie orali, cercare di prevenire le ulcere da decubito, accertare che i parametri vitali siano nella normalità, svolgere alcune pratiche burocratiche ed eseguire attività di sterilizzazione e sanitizzazione.

In poche parole l'oss può cooperare con l'infermiere per mettere in atto le prescrizioni mediche nel corso del processo terapeutico e diagnostico e garantire l'assistenza di base ai pazienti.

Come presentare la domanda di ammissione

Per le posizioni aperte dell'Asl di Frosinone il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per venerdì 15 novembre, dunque le istanze dovranno essere inoltrate telematicamente entro le ore 23:59 e indirizzate al direttore generale dell'azienda in questione.

Mentre coloro che sono interessati alle opportunità lavorative da parte della cooperativa sociale Consorzio Italia hanno la facoltà di inviare il proprio curriculum vitae con inclusi il documento di identità, il codice fiscale e gli attestati di qualifica professionale conseguiti in correlazione a quanto prevede il regolamento europeo in termini di trattamento dei dati, alla casella e-mail risorseumane @ consorzioitalia.org, indicando il territorio di interesse.

Inoltre, si fa presente che non viene segnalata nessuna data di scadenza.