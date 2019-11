Al momento il portale di informazione per la vigilanza privata e per la vigilanza privata, Guardie informate, annuncia che la società Fidelitas spa, la Coopservice e la Sicuritalia ricercano figure esperte con l'incarico di guardia giurata per effettuare il servizio di pattuglia notturna in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale, da disporre nella sede di lavoro di Verona, di guardie giurate per il controllo merci nel settore aeroportuale presso l'aeroporto di Malpensa con il diploma di scuola media superiore e una fluente padronanza della lingua inglese da assegnare in provincia di Varese o in provincia di Milano (per Fidelitas spa).

La Coopservice seleziona aspiranti guardie particolari giurate per la vigilanza con il diploma di scuola media superiore o qualifica professionale e conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1, da inserire tramite l'aeroporto della Costa Smeralda ad Olbia.

Anche la Siruritalia assume aspiranti guardie giurate con il diploma di scuola media superiore, con competenze dei principali sistemi informatici e il possesso della patente di guida di tipo B da adibire mediante la filiale di Treviso e Torino.

Requisiti generali per guardie giurate

Il partecipante ideale deve detenere una condotta incensurabile, assenza di carichi pendenti o procedimenti penali in corso, avere la cittadinanza italiana o europea, la disponibilità ad acquisire il porto d'armi e ad esercitare su turni anche notturni. Viene richiesta anche la disponibilità al conseguimento dei titoli prefettizi di guardia particolare giurata e la frequentazione di un corso di formazione preassuntivo per un decorso di cinque settimane al fine di ottenere la certificazione Enac.

Il concorrente deve aver compiuto i 18 anni di età, essere in grado di leggere e scrivere, essere provvisto della carta di identità in vigore e avere l'iscrizione alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Dove inoltrare l'istanza e altre indicazioni

Per effettuare la domanda di ammissione collegarsi direttamente sul portale istituzionale di ''Guardie Informate'' > scorrere in basso la pagina online > I.v.p.

in Italia.

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che per diventare guardia giurata è essenziale possedere dei requisiti psicofisici specifici. Per il rilascio del porto d'armi è necessario possedere un'idoneità fisica che prevede un visus complessivo di 10/10, con una visuale minima per l'occhio che vede di più di 8/10, raggiungibili con l'aiuto di lenti e lenti a contatto. Inoltre, è opportuno acquisire un attestato di frequenza ad un corso pratico e teorico presso un centro di tiro a segno.