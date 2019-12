Il mondo assicurativo e finanziaria appassiona sicuramente molti giovani. Grazie al nuovo piano di reclutamento avviato dalla nota Compagnia di assicurazioni allianz, infatti, sono state aperte le selezioni per consulenti assicurativi da formare ed inserire nella sede di Perugia.

Allianza occupa oltre 140 mila dipendenti in tutto il mondo e periodicamente avvia nuovi piani assunzionali per incrementare l'organico. Tuttavia, la nota compagnia ricerca consulenti assicurativi da inserire nella sede di Perugia.

Si tratta di giovani professionisti che intendono avviare una consolidata carriera in Allianz e che intendono ampliare le proprie competenze in ambito finanziario e bancario. La risorsa, infatti, si dovrà occupare della pianificazione e l'organizzazione della propria agenda clienti, dell'analisi dei bisogni dei propri clienti, oltre allo sviluppo del portafoglio clienti.

Tuttavia, l'azienda offre un interessante sistema di incentivazione economica e saranno messi a disposizione del neo-consulente assicurativo, un catalogo prodotti da offrire ai propri clienti, una piattaforma digitale per la costruzione dell'offerta al fine di rendere esclusivo l'acquisto dei prodotti finanziari e percorsi formativi e di crescita allo scopo di offrire un'alta formazione ai dipendenti.

I requisiti necessari per partecipare alle selezioni sono: diploma o laurea triennale ad indirizzo giuridico o economico, orientamento agli obiettivi di vendita e una buona padronanza degli strumenti informatici. Tuttavia, gli interessati potranno candidarsi registrandosi sul sito istituzionale Allianz e provvedere al caricamento del proprio curriculum vitae.

Allianz è una società finanziaria istituita a Berlino nel 1890 ed è la prima Compagnia al mondo di assicurazioni. Dopo la seconda guerra mondiale conobbe un periodo di rapida espansione, aprendo vari uffici a Parigi e Londra fino ad approdare anche in Brasile, in Spagna, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti d'America.

