Nuovi bandi di concorso per OSS: si tratta di 274 posti in Liguria (con termine per la presentazione delle domande fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando in G.U.) e 15 posti in Piemonte e precisamente a Omegna, il cui termine per l'invio delle candidature scade il 9 gennaio. I concorsi offrono posti a tempo indeterminato e prevedono dei requisiti di accesso specifici, svolgendosi attraverso prove scritte ed orali.

Concorso 274 OSS Liguria: requisiti e domande di partecipazione

Sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria è stato pubblicato un bando a tempo indeterminato per 274 OSS presso varie aziende sanitarie.

I posti disponibili sono così suddivisi:

19 posti per l’Asl 1;

52 per l’Asl 2;

188 per gli enti dell’area metropolitana genovese;

15 per l’Asl 4.

Per partecipare al concorso sono indispensabili dei requisiti generici e specifici, ovvero:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'UE;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire:

licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di OSS.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 30esimo giorno dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito concorsi-alisa.regione.liguria.it. Previsto anche il pagamento del contributo alle spese generali del concorso pari a 10 euro.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare una preselezione. Almeno 20 giorni prima della data prevista per la preselezione, sul sito alisa.liguria.it, nella sezione Concorsi, saranno pubblicati il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi. Il concorso prevede le seguenti prove d’esame: prova pratica che consiste nell'esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualifica di OSS; prova orale ovvero un colloquio sulle materie della prova pratica, sulla lingua inglese e l'informatica.

Ai titoli e alle prove di esame possono essere assegnati complessivamente 100 punti, così ripartiti: 40 punti per i titoli; 60 punti per le prove di esame.

Avviso pubblico per Oss, 15 posti all'ASL di Omegna

L' ASL V.C.O. dI Omegna in Piemonte ha indetto un avviso pubblico di bando, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 OSS. Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica all’impiego;

possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

possesso del titolo specifico di “OSS”.

Le prove d'esame consistono in una prova pratica e in una prova orale.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata telematicamente dal sito aslvco.iscrizioneconcorsi.it. Il termine per la presentazione delle domande scade il 9 gennaio 2020.