Bricocenter apre le selezioni per giovani diplomati. Si tratta di importanti opportunità lavorative per tutti coloro che sono interessati ad avviare una carriera all'interno di un'azienda in forte crescita. Tuttavia, la nota società leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata ricerca venditori e Direttori di Negozio da inserire nelle varie filiali. Inoltre, si offrono diverse possibilità di stage e tirocini retribuiti.

Bricocenter è un'azienda italiana che si occupa della distribuzione di prodotti per la casa, ferramenta, giardinaggio e bricolage.

Il primo negozio fu aperto nel 1983 ad opera del noto Gruppo La Rinascente. Tuttavia, nel 1998 nasce la Società Italiana Bricolage S.p.A che unisce Bricocenter con Leroy Merlin. Mentre nel 2005 le quote azionarie della SIB sono possedute interamente dal Gruppo Leroy Merlin attraverso la sua succursale italiana. Nel corso degli anni, Bricocenter ha proseguito la sua crescita e attualmente conta 52 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale tra cui, 20 punti vendita sono situati in Lombardia, 7 in Piemonte, 5 in Toscana e 4 in Sicilia.

L'azienda si affida a oltre 2.200 dipendenti che operano nei vari punti vendita e apre costantemente le selezioni per incrementare il proprio organico.

Bricocenter apre le selezioni per venditori

In particolare, Bricocenter avrebbe aperto le selezioni per addetti alle vendite da inserire nella sede di Costelletto Ticino. La risorsa, infatti, si occuperà di seguire le aspirazioni del cliente accompagnandolo all'acquisto, dovrà garantire ordine nel punto vendita e nello stesso tempo dovrà occuparsi del rifornimento degli scaffali all'interno del negozio. Tuttavia, il candidato ideale dovrà possedere un' esperienza maturata nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. A seconda del profilo e dell'esperienza posseduta, infatti, l'azienda offre un contratto a tempo determinato o indeterminato.

Si ricercano Direttori di Negozio

Inoltre, Bricocenter è alla ricerca di Direttori di Negozio che si occuperà della gestione del punto vendita e del coordinamento del Team. Tuttavia, la risorsa dovrà garantire l'ottimo andamento del negozio per il conseguimento di un buon risultato economico, oltre ad attuare la migliore strategia per la piena soddisfazione del cliente. Per tale posizione, è richiesto un diploma di maturità ed una consolidata esperienza nel settore. Tuttavia, il neo-assunto sarà inserito nella sede di Torino. Le candidature potranno essere inviate attraverso il portale Bricocenter, sulla sezione "lavora con noi", dove sarà possibile visualizzare tutte le posizioni aperte e si avrà modo di caricare il proprio curriculum vitae.