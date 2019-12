La Camera di Commercio di Roma ha indetto un nuovo bando pubblico volto all'assunzione di 19 unità di personale da inserire nel ruolo di Funzionario dei Servizi Amministrativi e di Supporto (Cat. D) a tempo indeterminato. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 23 gennaio 2020. I candidati al ruolo di Funzionario devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

un'età superiore ai 18 anni;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo;

laurea triennale/magistrale in giurisprudenza o scienze politiche o economiche o pubbliche.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere trasmesse, per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo: Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma - Servizio Selezioni e trattamento giuridico - Via de’ Burrò numero 147 – 00186 – Avviso di selezione pubblica per esami n.19 posizioni professionali, a tempo pieno e indeterminato nella categoria D, con iscrizione al profilo professionale di funzionario dei servizi amministrativi e di supporto; o per mezzo posta certificata, all'indirizzo: concorsi@ rm.legalmail.camcom.it.

Alla domanda in formato elettronico dovranno essere allegati i seguenti documenti: domanda di partecipazione alla selezione; copia del curriculum formativo e professionale; ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro € 10,00, a favore di C.C.I.A.A di Roma - codice Iban IT46H0542404297000000000509.

Prove concorsuali

La Camera di Commercio di Roma si riserva la possibilità di sottoporre i candidati a una prova preselettiva nel caso in cui arrivasse un numero di domande superiore a 57 unità.

Le prove concorsuali si articoleranno in due prove scritte e in una prova orale e saranno volte all'accertamento delle conoscenze del candidato nelle seguenti materie:

diritto amministrativo e commerciale;

gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione;

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e degli strumenti di

programmazione strategica delle attività dell’Ente camerale;

economia politica;

amministrazione pubblica.

Durante le prove scritte è rimessa all’insindacabile valutazione della Commissione esaminatrice la consultazione di codici, leggi e di altri atti normativi in edizione senza note. L’inosservanza della predetta disposizione è sanzionata dalla Commissione esaminatrice con l’esclusione dalla selezione.

Assunzione

Il vincitore della selezione verrà assunto in prova: il periodo di prova ha la durata di sei mesi di effettivo servizio.

Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il dipendente si intende confermato con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all’impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro e non risulta di pregiudizio alla salute e incolumità dei colleghi di lavoro. Per i candidati portatori di handicap si prescinde dalla presentazione del certificato di sana e robusta costituzione.

La capacità lavorativa sarà accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge numero 104/92.