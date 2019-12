La nota società, leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata avrebbe aperto le selezioni per la posizione di Addetto Bar da inserire nella sede di Milano. Inoltre, l'azienda ricerca laureati da formare attraverso alcuni stage e tirocini retribuiti. In particolare, sono aperti gli stage per HR Assistant e per impiegato risorse umane.

Aperte le selezioni in Carrefour

Carrefour, infatti, è alla ricerca di giovani persone motivate e dinamiche da inserire nella sede di Milano, per la posizione di Addetti Bar.

Tuttavia, la risorsa dovrà occuparsi della vendita e della gestione del bar situato nel punto vendita. Il candidato ideale, infatti, dovrà possedere una pregressa esperienza nel ruolo, concrete abilità nella gestione delle attività di ristorazione e bar, grande senso di responsabilità, una predisposizione al lavoro di gruppo. Come titolo preferenziale, invece, è richiesto il possesso dell'attestato dell'HACCP.

Opportunità di stage per laureati

L'azienda, inoltre, ricerca giovani laureati per stage in Talent Acquisition.

In questo caso la risorsa dovrà occuparsi dello screening dei cv, della pubblicazione degli annunci, del contatto telefonico con i candidati e gestione dei progetti formativi. Il candidato ideale dovrà essere in possesso di una laurea in discipline umanistiche, una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Inoltre, sono aperte le selezioni anche per lo stage in HR Assistant rivolto a laureati ad indirizzo economico-giuridico. Tuttavia, si occuperanno della gestione economico-amministrativa del punto vendita affiancando il responsabile HR e della gestione del personale. Inoltre, collaborerà alla definizione delle modalità contrattuali per l'inserimento del personale. Tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare il proprio curriculum sul sito Carrefour, alle sezioni "Offerte di lavoro in Sede" e "Offerte di Lavoro in Negozio".

Come ormai noto, l'azienda francese nacque nel 1959 ad Annecy ed è leader nella distribuzione di prodotti alimentari e beni di largo consumi. Il Gruppo è stato fondato su iniziativa di Marcel Fournier e Louis Defforey che hanno aperto un primo punto vendita ad Annecy. Dopo gli anni duemila, l'azienda ha deciso di investire anche nei Paesi dell'Est Europa come in Romania e in Bulgaria e successivamente anche in Cina arrivando a contare oltre 100 negozi e oltre 490 mila dipendenti. Nel 2009, dopo un primo periodo di espansione anche in Russia, Carrefour approda in Italia focalizzandosi soprattutto nei Paesi centrosettentrionali. Grazie all'importante strategia utilizzata dal Gruppo, nel 2016 consegue un fatturato pari a 87,5 miliardi di euro, con un utile netto pari a 3,3 miliardi. Tuttavia, anche oggi l'azienda è in forte espansione e avrebbe aperto nuove selezioni che porteranno al potenziamento dell'organico.