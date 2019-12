Pubblicato il 19/12/2019 bando di concorso del Ministero della Difesa per il reclutamento di 83 nuove assunzioni da collocare alla Direzione Industrie e Difese, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso Ministero della Difesa: ambiti e profili ricercati

I posti messi a concorso risultano così ripartiti:

73 posti per il ruolo di assistenti;

10 posti per il ruolo di funzionari;

Le 73 risorse lavorative saranno impiegate in vari settori di competenza, di cui ambito amministrativo, giuridico, storico, linguistico, scientifico e sanitario.

Per quest'ultimo ambito nella qualità di assistente sanitario, i posti vacanti risultano 10, con sede di lavoro presso il Comparto militare di Firenze. Per il ramo tecnico/scientifico il candidato vincitore ricoprirà il profilo di assistente tecnico in diverse zone del sud e nord Italia, per un totale di 59 posti vacanti. I rimanenti 4 posti (per giungere, così, ad un complessivo di 73 assunzioni) riguarda il settore amministrativo e finanziario, per le sedi di Roma e Parma.

Le 10 risorse lavorative, invece, ricopriranno il profilo di funzionario, sia per il settore tecnico che amministrativo.

Per il predetto ambito la risorsa dovrà occuparsi dell'organizzazione contabile e finanziaria con qualifica di Funzionario Amministrativo. I conseguenti 9 posti messi a concorso riguardano il settore tecnico e/o informatico per il profilo professionale di Funzionario Specialista Tecnico. Le sedi di lavoro sono: Roma, Parma, Spoleto, Firenze, Castellammare di Stabia.

I requisiti per la partecipazione

Ciascun candidato dovrà possedere, pena l'esclusione, determinati titoli di studio, differenti per in base a ciascun profilo professionale [VIDEO]. Vi sono alcuni criteri di ammissione comuni ad entrambi i profili. Essi sono:

cittadinanza italiana;

aver compiuto il diciottesimo anno di età;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

non avere condanne penale o procedimenti penali in itinere;

non essere stato allontanato o esonerato da un impiego presso la P.A.;

idoneità fisica e psicologica relativamente ai profili enunciati dal predetto bando.

Tutti coloro che risulteranno interessati al profilo di funzionario dovranno essere in possesso di una:

laurea magistrale in finanza;

laurea magistrale in ingegneria biomedica;

laurea magistrale in ingegneria civile;

laurea magistrale in scienze economiche e sociali;

laurea magistrale in scienze economiche ed aziendali;

laurea magistrale in ingegneria della sicurezza;

laurea in biologia;

laurea in ingegneria dell'automazione o titoli equipollenti.

Per il profilo di assistente, il titolo di accesso richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, settore tecnico economico, meccanico, tecnologico o equipollenti.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione al Concorso del Ministero della Difesa dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line, collegandosi al sito istituzionale e cliccando in un apposita sezione, denominata: Bandi di concorso. La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27 gennaio 2020.