In Lombardia due aziende sanitarie hanno promosso nuovi concorsi e selezioni che riguardano il ruolo di assistente sociale e assistente sanitario. I concorsi, con scadenza fissata tra il 2 e il 3 gennaio 2020 verranno espletati presso: il Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Milano (assistente sanitario) e presso l'Azienda socio Territoriale di Lodi (assistente sanitario).

Copertura per un assistente sociale

L'Azienda Sanitaria Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Milano ha bandito un concorso, per il reclutamento di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione nei modi seguenti: a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASST; oppure tramite PEC 'protocollo @pec.asst-pini-cto.it' o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il prossimo 2 gennaio. Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta della tassa dell'importo di € 15,00. Per quanto concerne i titoli di studio è necessario essere in possesso di una Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali o latri titoli afferenti quali un Diploma di Laurea triennale in scienze del servizio sociale e iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

Prove d'esame e punteggio

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 100, l’amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova di preselezione basata su una serie di domande previste per il ruolo di assistente sociale. Il bando completo è pubblicato, nel sito: .asst-pini-cto.it, cliccando nella sezione 'concorsi'.

Avviso pubblico per assistente sanitario

L'ASST di Lodi ha emanato un avviso pubblico, per la copertura di un assistente sanitario a tempo indeterminato. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o dell'unione europea in possesso di un Diploma di Laurea per Assistente Sanitario o diploma di laurea di I livello per assistente sanitario, con relativa iscrizione all'albo professionale.

Invio della domanda

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, tramite la procedura online disponibile nel sito dell'azienda sanitaria, entro il 3 gennaio 2020.

Una volta inviata l'istanza on-line, gli interessati dovranno stampare la domanda e consegnarla a mano oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento: all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi. Per ulteriori requisiti è possibile reperire, il testo completo dell'avviso, nel portale: asst-lodi.it - bandi di concorso - tipologia 'avvisi pubblici'.