Aperte nuove selezioni in Esselunga. La nota catena leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, infatti, ha avviato una nuova campagna di reclutamento che porterà a diverse assunzioni per Cassieri, Addetti al Servizio Sorveglianza e Allievi Responsabili.

Esselunga mira a nuovi inserimenti

Il Gruppo nato nel 1957, con sede a Milano si occupa da anni della distribuzione di prodotti alimentari e beni di largo consumo. Tuttavia, si tratta di un'azienda in forte espansione e nel 2017 il suo fatturato ha toccato quota 7,7 miliardi di euro con un utile netto pari a 305,8 milioni di euro.

L'azienda, inoltre, conta più di 23 mila dipendenti operanti su tutto il territorio nazionale e grazie alla nuova campagna di reclutamento, l'azienda mira a nuove assunzioni per diverse figure professionali da inserire nei supermercati e nei superstore distribuiti in varie regioni d'Italia: come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Toscana. Inoltre, le ricerche di Esselunga si concentrano anche sui giovani senza esperienza allo scopo di avviarli ad un percorso di formazione e consentire loro di apprendere le basi per un corretto sviluppo della mansione lavorativa.

L'azienda ricerca Addetti alla Sorveglianza

In particolare, l'azienda mira al reclutamento di Addetti alla Sorveglianza da inserire nelle sedi di Monza, Parma e Asti. La risorsa, infatti, si occuperà della sorveglianza del punto vendita, della tutela del patrimonio aziendale, del contrasto ad episodi di taccheggio e di danneggiamento della merce e di garantire la corretta conservazione dei beni aziendali. Tuttavia, la risorsa dovrà essere in possesso del diploma di maturità e deve dimostrare la conoscenza del pacchetto office. Tutti gli interessati potranno inviare il proprio curriculum entro il 3 gennaio 2020.

Inoltre, l'azienda ricerca diversi Allievi Responsabili che, invece, dovrà occuparsi dell'assistenza e del servizio al cliente, della gestione della logistica e della gestione e dell'organizzazione del personale di reparto.

Tuttavia, l'offerta di lavoro chiede una laurea o un diploma di maturità e mobilità sul territorio nazionale. Per tale posizione, le candidature saranno aperte fino all' 8 gennaio 2020. Inoltre, si ricercano anche cassieri da inserire nel punto vendita di Mantova e si occuperanno dell'assistenza al cliente e della gestione della cassa e dei resi. Difatti, si richiede dinamicità, orientamento al cliente, flessibilità, puntualità e una propensione ai lavori manuali. Tutti gli interessati per questa posizione dovranno inviare il proprio curriculum entro il 3 gennaio 2020.