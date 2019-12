La nota compagnia di navigazione Costa Crociere avrebbe avviato un nuovo piano di reclutamento che dovrebbe portare a circa 450 inserimenti a partire dal prossimo anno. In particolare, le posizioni aperte vanno dagli addetti alle escursioni, ai fotografi, ai receptionist, ai cuochi, ai pasticceri e agli animatori.

Costa Crociere risulta essere tuttora una delle più grandi compagnie di navigazioni più grandi al mondo. Fondata nel lontano 1854 a Genova, la compagnia fa parte del Gruppo Carnival Corporation & Plc.

Tuttavia, l'azienda nasce da una piccola impresa fondata da Giacomo Costa, che commerciava e trasportava olio d'oliva dalla Sardegna alla Liguria. Nel 1924, invece, l'azienda estese le proprie attività ed acquisì nuove navi e, grazie a nuove campagne pubblicitarie avviate nel tempo riuscì a consolidare la leadership imponendosi anche sul mercato statunitense e in Europa arrivando a raggiungere risultati significativi: circa 300 mila passeggeri trasportati in tutto il mondo con un fatturato pari a 862 miliardi di lire.

Nel 2010, l'azienda prosegue la sua espansione ed ufficializza l'ingresso nella flotta di Costa Deliziosa e Costa Favolosa. La società conta più di 19 mila dipendenti fra personale di bordo e amministrativo e con le proprie navi raggiunge più di 250 destinazioni in tutto il mondo.

Costa Crociere avvia il piano di reclutamento

Inoltre, avrebbe avviato un nuovo piano assunzioni che porterà 450 nuovi posti di lavoro per il 2020. Tuttavia, il programma di espansione avviato da Costa Crociere prevede anche il varo di altre due navi alimentate con gas naturale liquefatto: Costa Toscana, infatti, potrebbe essere operativa già nel 2021. Tuttavia, verranno create nuove opportunità di lavoro anche per i giovani, che tuttora fanno fatica a trovare un'occupazione. Ci saranno, infatti, posti per diplomati dove non è richiesta una precedente esperienza lavorativa.

In particolare, la più famosa compagnia di navigazione al mondo, ricerca 450 nuove risorse da impiegare in diversi settori. Difatti, non mancheranno le opportunità lavorative per cuochi, pasticceri, tecnici dell'intrattenimento, receptionist, addetti alle escursioni, fotografi e disc jockey che saranno impiegati sulle navi da crociera. Inoltre, l'azienda conta di assumere anche personale di terra.

Le opportunità potranno essere visionate sul sito

Le prossime opportunità lavorative potranno essere consultate direttamente sul portale di Costa Crociere, sulla sezione dedicata alle selezioni, dove sarà possibile visionare le posizioni aperte ed inserire il proprio curriculum, che sarà valutato dall'ufficio risorse umane. Tutti i profili risultati in linea con i requisiti richiesti, infatti, saranno convocati per un primo colloquio.